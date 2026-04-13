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Sonia Bermúdez: "España aún no ha ganado aquí, esperemos que sea mañana"

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Londres, 13 abr (EFE).- Sonia Bermúdez, seleccionadora de fútbol de España, deseó que el partido de este martes contra Inglaterra, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial 2027, suponga la primera victoria de España en Wembley tras nueve intentos fallidos hasta la fecha.

Las españolas se enfrentan este martes a Inglaterra en el templo del fútbol inglés en el tercer encuentro de la fase de clasificación para la Copa del Mundo que se disputará el próximo año en Brasil.

"Es mi primera vez aquí, es espectacular y mañana va a estar lleno. Intentaremos fastidiarle la fiesta que montarán mañana", dijo Bermúdez este lunes en la rueda de prensa celebrada en Wembley.

"Es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar. Va a ser un partido bonito de ver, que se decidirá por pequeños detalles y ojalá nos podamos llevar los tres puntos que serían muy importantes para nosotros", señaló.

Sobre qué Inglaterra espera encontrarse, Bermúdez explicó que será un equipo "que va a tener el campo a favor, es su campo, están en casa", pero insistió en la importancia de que España gane aquí por primera vez.

"Sabemos que España aún no ha ganado aquí y esperemos que sea mañana. Son tres puntos importantes, pero no decisivos. Espero una Inglaterra muy fuerte, sobre todo en los primeros minutos, pero trataremos de robarle el balón", aseveró.

España aspira a quedarse en solitario al frente del grupo A3, cuyo liderato ahora mismo comparte, con 6 puntos, con Inglaterra, su próximo rival.

Este duelo será la reedición de la final de la pasada Eurocopa -que ganó Inglaterra- y del último Mundial -cuyo título fue para España-, en un ambiente hostil donde se espera una gran presencia de aficionados locales en las gradas.

Islandia y Ucrania cierran el grupo, con dos derrotas en otros tantos encuentros. EFE

(video)

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