Roca Rey, Talavante y Tomás Rufo, en las ferias de San Isidro de Talavera el 16 de mayo

Talavera de la Reina (Toledo), 13 abr (EFE).- Los diestros Roca Rey, Talavante y Tomás Rufo lidiarán seis astados de la ganadería de Alcurrucén en la plaza de toros de Talavera de la Reina el sábado 16 de mayo, dentro de las ferias y fiestas de San Isidro.

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presentado este lunes el cartel taurino de estas ferias, que, según ha dicho, se están situando como una de las citas taurinas más importantes.

También ha resaltado que es una de las plazas con entradas “más económicas”, para favorecer a la afición taurina de la ciudad, ya que no han aumentado los precios del año pasado.

Los precios de las entradas oscilarán entre 25 euros la más barata y 110 euros la más cara y se podrán obtener a partir del jueves 16 de abril.

El gerente de la plaza, Antonio Rubio, ha destacado la participación de Roca Rey, Tomás Rufo y Talavante; los dos últimos también estuvieron en el cartel de San Isidro en 2025, feria en la que Talavante cortó cuatro orejas.

Ha dicho que los “toreros más importantes del panorama nacional quieren venir a Talavera” y ha asegurado que se espera un lleno total en la plaza, que tiene una capacidad de 7.000 personas.

El mismo día de la corrida habrá un homenaje al Joselito el Gallo en el 126 aniversario de su muerte en la plaza de toros talaverana. EFE

agd/lsy/oli