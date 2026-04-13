Pumpido: "Ojalá pueda estar" Neymar en el Mundial

Asunción, 13 abr (EFE).- El ex portero argentino Nery Pumpido, campeón del Mundial de México'86 con su selección, dijo este lunes que le gustaría que el astro Neymar integre la selección brasileña que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero matizó que el futbolista del Santos debe "estar bien" físicamente para ser citado a la Canarinha.

"Ojalá que esté, pero también él tiene que estar bien, yo digo que una figura tiene que prepararse muy bien para el Mundial. Ojalá lo pueda hacer y ojalá pueda estar y lo podamos disfrutar todos", declaró Pumpido a periodistas tras la inauguración del Seminario de Fútbol Suramericano organizado por la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

"Todos queremos (en el Mundial) a los mejores jugadores, y Neymar es uno de ellos", agregó.

El exfutbolista del Santos, Barcelona y PSG -entre otros- arrastra molestias de meniscos en su rodilla izquierda, por lo que se somete a un tratamiento regenerativo con la ilusión de recuperar su mejor forma y llegar a la Copa del Mundo.

A finales de 2023, el atacante de 34 años se rompió el ligamento cruzado y el menisco de esa misma articulación, una lesión que lo alejó un año de las canchas y causó una merma de sus condiciones físicas de la que aún no se recupera.

"Si está bien sí (debe ir al Mundial), pero es perjudicial para él si no está bien ¿Qué se hablaría después?", agregó al respecto Pumpido.

Neymar, que está temporada ha anotado tres goles y entregado dos asistencias en cinco partidos para el Santos en la Serie A brasileña, no fue convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti para la doble fecha FIFA de partidos amistosos de marzo pasado.

En esos partidos, Brasil cayó 1-2 ante Francia y se impuso por 3-1 a Croacia.EFE

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