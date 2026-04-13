Puente cree que la normalidad en Rodalies se podrá recuperar en un mes y medio

Barcelona, 13 abr (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, considera que la normalidad en Rodalies se podrá recuperar en "un mes y medio".

En una entrevista con El Periódico, Puente asegura que actualmente la red cuenta con un "95 % de trenes en circulación respecto a la situación previa a Gelida", en referencia al accidente en el que falleció un maquinista a finales de enero.

"Nos queda muy poco, un mes y medio. Hemos puesto el horizonte en junio. No todo de golpe, se irá recuperando progresivamente. Llegaremos con un número de trenes idéntico al que había antes de la borrasca, pero con niveles de fiabilidad y seguridad mejores porque se han hecho más de 700 inspecciones", asegura el ministro.

"Entre mayo y junio daremos el paso de retomar la situación previa. A partir de ahí, hay obras en marcha que mejorarán el servicio. Esto se tiene que notar a lo largo de este año y en el primer semestre del próximo", ha añadido.

Puente subraya que el ministerio asumirá el coste económico de esta crisis, y recuerda la cifra de 186 millones destinados a reponer la infraestructura a su estado previo al accidente y a los planes alternativos de transporte.

En cuanto al papel que tendrá la nueva empresa mixta participada por Renfe y la Generalitat, ha asegurado que "va a ayudar a la mejora de Rodalies, pero no es la panacea, es una herramienta más", añade.

Por otra parte, el ministro asegura que "Alstom le debe una explicación a la sociedad catalana por el retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies".

"Acumulan un retraso de un calibre inasumible: se compraron en los primeros compases del Gobierno y vamos a cumplir ocho años. La panoplia de incidencias y de vicisitudes que han sufrido estos trenes en su fabricación van desde unos boogies motores colocados donde no deben a otro incidente en que casi se quema un tren entero", comenta el ministro.

"Creo que el fabricante le debe una explicación a la sociedad catalana. Elegimos Alstom porque fabrica en Cataluña para los trenes que iban a venir a Rodalies. Yo lo siento, pero una explicación por su parte sería digna de agradecer", concluye.

El ministro apunta que espera poner los trenes en funcionamiento "a principios del año que viene" y que, "si todo va bien", para entonces se podría contar con 17 trenes en marcha.

"Si hubieran cumplido estarían por 70 (trenes) entregados de los 111 del contrato", apunta, y preguntado por si habrá penalizaciones por incumplimiento, el ministro asegura: "Las penalizaciones están ahí, trataremos de aplicar el contrato, pero eso no va a acelerar la llegada de los trenes". EFE