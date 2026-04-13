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Podemos celebra la derrota de Orbán pero avisa que la izquierda no debe alegrarse: Hungría sigue en "ultraderecha"

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El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado de "muy buena noticia la derrota" del primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, en las elecciones de este domingo en el país magiar, aunque ha matizado que la izquierda tampoco puede alegrarse mucho al considerar que el vencedor de los comicios, Péter Magyar, es también de "extrema derecha"

Así se ha pronunciado después de que Magyar, líder del partido húngaro Tisza-Partido Respeto y Libertad, se haya impuesto Orbán, al que el dirigente morado ha tachado de ser un "jerarca ultraderechista" al que apoyan Donald Trump, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu.

"Es una buena noticia su derrota aunque es cierto que, dicho esto, ninguna persona de izquierdas puede alegrarse mucho de que haya ganado a alguien de extrema derecha como Magyar, que hasta hace dos años estaba en el partido de Orbán", ha zanjado.

Mientras, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que "siempre es bueno que un fascista como Orbán salga del poder", pero insta a no olvidar que "su sucesor viene del mismo partido y que seguirá trabajando para los mismos".

"Al final en lugar de conseguir que bajen los alquileres nos acabamos alegrando de que gane el PP para que no gane Vox", ha exclamado a través de la red social 'X'.

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