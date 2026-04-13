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Ocho fallecidos en las carreteras durante el fin de semana, la mitad motoristas

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Madrid, 13 abr (EFE).- Ocho personas han fallecido en otros tantos siniestros registrados en las carreteras durante el fin de semana, entre las tres de la tarde del pasado viernes y la medianoche de este domingo, de los que cuatro son motoristas.

Los días de mayor siniestralidad han sido el viernes y el domingo, con tres siniestros y tres víctimas mortales cada uno, mientras que el sábado hubo dos accidentes que se saldaron con dos fallecidos, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Seis de los ocho siniestros han ocurrido en vía convencional y dos en autopista o autovía. Entre ellos, cuatro han sido salidas de la vía y dos colisiones .

Los siniestros han tenido lugar en: Cebreros (Ávila), Sóller (Baleares), Corral de Calatrava (Ciudad Real), Zarautz (Guipuzkoa), Nerja (Málaga), San Cibrao das Viñas (Ourense), Canyelles (Barcelona) y Maia de Montcal (Girona).

En el acumulado anual hasta el 12 de abril se llevan contabilizados 224 fallecidos en vías interurbanas. EFE

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