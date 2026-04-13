Nuggets-Timberwolves y Lakers-Rockets se medirán en el 'playoff' del Oeste

Washington, 12 abr (EFE).- Los Denver Nuggets de Nikola Jokic se medirán a los Minnesota Timberwolves de Anthony Davis en la primera ronda de los 'playoffs' del Oeste, mientras que los Los Angeles Lakers, sin Luka Doncic pero con LeBron James, se enfrentarán a los Houston Rockets de Kevin Durant.

Así quedó definida este domingo la mitad del cuadro de la fase final, que comenzará este sábado 18 de abril con los Oklahoma City Thunder y los San Antonio Spurs aún a la espera de conocer a sus rivales, que saldrán del 'play-in'.

En esta última jornada, solo quedaba por definir la tercera plaza del Oeste entre Nuggets y Lakers, una posición apetitosa porque evita un cruce con los Thunder hasta una final de conferencia, pero que pone a los correosos Timberwolves en el camino.

Los Nuggets, que dependían de sí mismos, se impusieron por 118-128 a los Spurs sellando esa tercera posición en un partido en el San Antonio ya no se jugaba nada y en el que Mitch Johnson dio descanso a Victor Wembanyama.

También ganaron los Lakers, en su caso por 131-107 frente a los Utah Jazz, con solo 16 minutos de LeBron James en pista, que en ausencia de Luka Doncic y Austin Reaves deberá liderar a los angelinos en su eliminatoria con los Rockets.

Los Rockets vencieron 132-101 a los Memphis Grizzlies, mientras que los Timberwolves derrotaron 132-126 a los New Orleans Pelicans.

El enfrentamiento entre Nuggets y Timberwolves es una repetición de la épica semifinal del Oeste de 2024, ganada por Minnesota en siete partidos.

Además de los seis puestos con acceso directo a 'playoffs', en la jornada de este domingo también se acabaron de definir los cruces del 'play-in'.

Los Phoenix Suns recibirán este martes a los Portland Trail Blazers a partido único, con el ganador como rival de los Spurs en primera ronda.

Los Suns se impusieron hoy a los Thunder 103-135 y los Blazers por 122-110 a los Sacramento Kings.

Por su parte, los Clippers y los Warriors se medirán por el pase para enfrentarse al perdedor de ese Suns-Blazers por la última plaza de 'playoffs', con la temida Oklahoma City como destino de primera ronda.

Clippers y Warriors, precisamente, se enfrentaron este domingo en Inglewood con victoria de los angelinos por 115-110.

- Thunder (1) vs. Suns o Blazers o Clippers o Warriors (8)

- Spurs (2) vs. Suns o Blazers (7)

- Nuggets (3) vs. Timberwolves (6)

- Lakers (4) vs. Rockets (5). EFE