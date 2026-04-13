McIlroy: "Quería demostrar que lo del año pasado no fue una casualidad"

Washington, 12 abr (EFE).- El norirlandés Rory McIlroy, campeón este domingo de su segundo Masters de Augusta (Estados Unidos) consecutivo, confesó tras enfundarse la chaqueta verde que su motivación fue demostrar que el título de 2025 "no fue una casualidad".

"Quería volver aquí y demostrar que lo del año pasado no fue una casualidad", afirmó durante la ceremonia de premiación McIlroy, que en 2025 completó el 'Grand Slam' del golf tras sumar el Masters a su palmarés.

"Me sigue quedando bien, lo cual es de agradecer", bromeó el norirlandés al vestirse de verde.

En una entrevista posterior con la organización, McIlroy confesó que ha sido "un fin de semana duro", pero se mostró satisfecho de "haber aguantado y sacado el trabajo adelante".

McIlroy disputó uno de los torneos más caóticos que se recuerdan para un campeón. Pasó de una ventaja histórica en los primeros 36 hoyos a tener que pelear por su supervivencia durante el fin de semana con varios rivales asaltando el liderato.

Al final terminó con un acumulado de -12, un golpe por encima del estadounidense Scottie Scheffler.

"No puedo creer que haya tardado 17 años en conseguir una chaqueta verde y ahora tenga dos seguidas. Creo que toda mi perseverancia en este torneo a lo largo de los años ha empezado a dar frutos", aseguró el golfista norirlandés, ahora dueño de seis 'majors'. EFE