Más de 2.800 aficionados acompañarán al Barcelona en el Metropolitano

Barcelona, 13 abr (EFE).- Un total de 2.819 aficionados acompañarán al Barcelona este martes en el estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo entrenado por Hansi Flick tratará de remontar el 0-2 adverso de la ida ante el Atlético de Madrid y clasificarse para las semifinales de la Liga de Campeones.

Aunque el club catalán recibió más del doble de solicitudes que de entradas disponibles, finalmente serán 2.336 socios y 483 peñistas los que acompañen al conjunto azulgrana en la capital española.

En cuanto a los peñistas, 65 proceden de Cataluña, 230 del resto de España y 188 del ámbito internacional, desde países tan diversos como Polonia, China, Alemania y Rusia, entre otros. EFE