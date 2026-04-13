Martes, 14 de abril de 2026

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Madrid. El Atlético de Madrid recibe este martes en el Riyadh Air Metropolitano al Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, un duelo en el que parte con la ventaja del 0-2 que consiguió en el de ida en el Spotify Camp Nou.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Redacción Deportes. El París Saint-Germain continúa con la defensa de su corona continental en Anfield, donde el Liverpool tratará de revertir el 2-0 encajado en el Parque de los Príncipes para acceder a las semifinales de la Liga de Campeones y, de paso, tomarse la revancha de la eliminación el pasado año ante el cuadro de Luis Enrique Martínez.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES

Múnich/Madrid. El Real Madrid ultima este martes su preparación el encuentro que el enfrentará el miércoles al Bayern en Múnich con un 1-2 en contra y con la presión de que es la última oportunidad de seguir optando a un título esta temporada tras quedarse fuera de la Copa del Rey y apenas sin opciones en LaLiga EA Sports.

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FÚTBOL MUNDIAL FEMENINO

Londres. El estadio Wembley alberga un nuevo duelo estelar entre la actual campeona de Europa, Inglaterra, y la del mundo, España, en esta oportunidad dentro de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 al que llegan ambos equipos empatados en cabeza del grupo A3 tras ganar sus dos primeros partidos a Islandia y Ucrania.

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TENIS GODÓ

Barcelona. El español Carlos Alcaraz, derrotado el domingo en la final del Masters 1.000 de Montecarlo por el italiano Jannik Sinner, que también le arrebató el número uno mundial, se estrena este martes en el Trofeo Conde de Godó, en Barcelona, ante el finlandés Otto Virtanen.

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FÚTBOL MARADONA

Buenos Aires. Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso.

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ATLETISMO COLIN JACKSON/ENTREVISTA

Madrid. El galés Colin Jackson, dos veces campeón del mundo y cuatro de Europa de 110 metros vallas, se muestra a favor, en una entrevista con la Agencia EFE, de las innovaciones tecnológicas en el atletismo y "orgulloso" por conservar el récord continental de la distancia, además de considerar al español Quique Llopis como un "potencial aspirante" a medalla olímpica en Los Ángeles 2028. Por David Ramiro.

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ATLETISMO CHEMA GARCÍA/ENTREVISTA

Madrid. El madrileño Chema Martínez tiene el honor de ser el último ganador español del maratón de Madrid en 2008, casi al final de una carrera deportiva profesional que le llevó a competir con Haile Gbrselassie, Eliud Kipchoge, Kenenisa Bekele y Paul Tergat, cuatro atletas que marcaron una época, y, en una entrevista con EFE, asegura que "ahora mismo no ve cerca ningún atleta del mundo que pueda rebajar" la barrera de las dos horas. Por David Ramiro

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Entrevista con EFE del exvallista británico Colin Jackson. (FOTO)

- Entrevista con EFE del fondista Chema Martínez. (FOTO)

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BALONCESTO

- Boadilla del Monte (Madrid). La FEB presenta su acuerdo de colaboración con el Grupo HM Hospitales como proveedor médico oficial y responsable de la atención sanitaria de las selecciones nacionales hasta 2029, con la asistencia de Elisa Aguilar, presidenta de la FEB (10.00, CUMHED. Avenida de Montepríncipe, 25).

- Liga de Campeones. Última hora de los terceros partidos de cuartos de final AEK Atenas-Asisa Joventut y La Laguna Tenerife-Galatasaray.

- NBA. Repesca (Play-in). Charlotte Hornets-Miami Heat (01.30 del miércoles) y Portland Trail Blazers-Phoenix Suns (04.00).

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CICLISMO

- O Gran Camiño, en Galicia (hasta 18).

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FÚTBOL

- Liga de Campeones. Cuartos de final, vuelta (FOTO): Atlético de Madrid-Barcelona (VÍDEO) y Liverpool-PSG (21:00).

. Previas de los partidos Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal-Sporting de Portugal.

. Bayern Múnich. Rueda de prensa a las 16.00 y entrenamiento A LAS 14.00. (FOTO) (VÍDEO)

. Real Madrid. Rueda de prensa a las 18.15 y entrenamiento a las 19.00 en el Allianz Arena. (FOTO) (VÍDEO)

. Arsenal. Rueda de prensa a las 14.30. (FOTO)

. Sporting de Portugal. Rueda de prensa a las 20.00. (FOTO)

- Fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027: Inglaterra-España, en Londres (Wembley) (20.00). (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Llega a Sevilla el trofeo de la Copa del Rey Mapfre, cuya final se juega el sábado en La Cartuja (10.00. Edificio Mapfre. C/Leonardo da Vinci, 20). (FOTO) (VÍDEO)

- Argentina. Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso. (FOTO) (VÍDEO)

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OLIMPISMO

- Madrid. Presentación de "El Poder de los Cinco Aros", de Theresa Zabell, con la participación de Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI y autor del prólogo (19.00. Juan Hurtado de Mendoza, 4).

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TENIS

- Torneos ATP 500 de Barcelona (Conde de Godó) (FOTO) y Múnich (hasta 19).

- Torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) y Ruan (Francia) (hasta 19).

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