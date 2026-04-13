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Los socios de Perkins Coie y Ashurst aprueban la fusión de los despachos para formar Ashurst Perkins Coie

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Los socios de los despachos de abogados Perkins Coie y Ashurst han aprobado por una "abrumadora mayoría" su propuesta de fusión para crear la nueva firma global Ashurst Perkins Coie, según han informado ambas firmas en un comunicado.

La entidad resultante se consolida como un despacho "plenamente integrado a nivel global", con unos ingresos combinados de aproximadamente 2.800 millones de dólares y una plantilla de cerca de 3.000 abogados, distribuidos en más de 50 oficinas, con centros estratégicos en Seattle, Londres, Sídney y Nueva York.

La integración, que según las firmas surge tras un "proceso de consulta interna", busca aprovechar la presencia geográfica, una especialización sectorial y una solidez en sus áreas de práctica "claramente complementarias".

La culminación de la operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre en este tipo de transacciones. Según las previsiones manejadas por ambas firmas, se espera que la fusión se complete definitivamente en el tercer trimestre de 2026.

El socio director global de Perkins Coie, Bill Malley, ha subrayado que esta aprobación refleja la "convicción compartida" de que la unión permitirá crear una estructura capaz de responder a las crecientes y "complejas necesidades transfronterizas" de los clientes, apoyándose en "la escala, la especialización sectorial y el liderazgo tecnológico".

Por su parte, el CEO global de Ashurst, Paul Jenkins, ha destacado la "extraordinaria sintonía" entre las dos organizaciones y ha calificado la integración como un "encaje natural".

Según Jenkins, la "experiencia complementaria" y el compromiso con la innovación proporcionarán un "mayor alcance global" y convertirán a la firma en un destino atractivo para el "mejor talento jurídico".

ESPECIALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA

Ashurst Perkins Coie centrará su actividad en "industrias clave en la transformación de la economía global", tales como tecnología, energía, infraestructuras y servicios financieros. Asimismo, la entidad potenciará sus áreas de litigación y transacciones complejas.

Ambas firmas han puesto de relieve su trayectoria en la "temprana adopción" de herramientas de inteligencia artificial, una capacidad que pretenden escalar para ofrecer un asesoramiento "más ágil y profundo".

En este sentido, la presidenta global de Ashurst, Karen Davies, ha señalado que la integración permitirá ofrecer soluciones integradas y "sin fricciones" entre distintas jurisdicciones y áreas de práctica, alineándose con las ambiciones internacionales de sus clientes.

Finalmente, el presidente del Comité Ejecutivo de Perkins Coie, Mark Birnbaum, ha valorado el respaldo de los socios como un compromiso para construir un despacho "orientado al futuro" que refuerce la capacidad de "anticipar oportunidades" y garantice un "crecimiento sostenido" y un rendimiento "excepcional".

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