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Los fans de Rosalía, "expectantes" por conocer quién sube al confesionario en Barcelona

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Barcelona, 13 abr (EFE).- Rosalía lleva esta noche la gira LUX Tour al Palau Sant Jordi de Barcelona para ofrecer los cuatro conciertos programados en la capital catalana y sus fans, que llevan desde primera hora de la mañana haciendo cola en el estadio, han explicado a EFE que están "expectantes" por conocer quién subirá al ya célebre confesionario del recital.

Algunos de ellos creen que otras artistas, como Bad Gyal o Amaia, pasarán por el confesionario, en la parte del espectáculo en la que, imitando la cabina de madera donde los sacerdotes católicos escuchan confesiones, alguien conocido del mundo del entretenimiento explica alguna anécdota sobre su vida personal.

Por el confesionario han pasado ya las cantantes Aitana o Métrika, que fueron a conciertos de Madrid y explicaron algunas historias sobre sus exparejas, o la jugadora del FC Barcelona Kika Nazareth, que pasó por Lisboa, su ciudad natal.

Asimismo, más allá de saber quién acompañará a Rosalía en esta parte del espectáculo, algunos fans, como Ivan, que se ha vestido según la estética religiosa del último álbum de la cantante, explica que será "muy emocionante" el concierto, porque es el primero de la cantante catalana en casa.

"Seguro que [Rosalía] se emocionará. Siempre que canta aquí en el Palau llora mucho, porque tiene a su familia y a sus profesores", ha dicho en declaraciones a EFE.

Rosalía, que empieza este lunes 13 de abril su semana en Barcelona, donde también actuará los días 15, 17 y 18 de abril, comenzó la gira 'LUX' Tour 2026 el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) y ya ha llevado el espectáculo a París, Zurich, Milán, Madrid, donde llenó cuatro veces el Movistar Arena, y Lisboa.

La gira continuará en Ámsterdam y pasará por otras ciudades europeas como Berlín y Londres antes de llegar al continente americano, donde Rosalía ofrecerá más de 20 conciertos, llenando espacios musicales de referencia como el Madison Square Garden de Nueva York o el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. EFE

(Vídeo) (Audio)

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