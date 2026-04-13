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Lo Celso se apunta

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Sevilla, 13 abr (EFE).- El internacional argentino Giovani Lo Celso empieza a ver la luz al final del túnel de las lesiones tras jugar este domingo sus primeros minutos en casi tres meses en el partido del Betis ante Osasuna (1-1) y apuntarse así al tramo decisivo de la temporada que afrontan desde ya los futbolistas del chileno Manuel Pellegrini.

Lo Celso suplió en el minuto 74 en El Sadar a Pablo Fornals y dio tono, dentro de las lógicas carencias físicas, a una línea clave en el juego de los de Pellegrini, huérfana en el enganche del factor diferencial que suponen las ausencias del internacional rosarino y, además, de la del capitán Francisco 'Isco' Alarcón, a quien se espera también como agua de mayo tras su calvario de lesiones.

Con treinta años recién cumplidos el 9 de abril, Lo Celso es un jugador cuyo concurso, pese a lo guadianesco de su rendimiento en el presente ejercicio, se antoja clave en las aspiraciones europeas verdiblancas que pasan por el duelo de cuartos del próximo jueves ante el Braga portugués en La Cartuja, al que el Betis llega con un empate a uno de la ida.

Además del reto histórico del pase a semifinales de Liga Europa, el grupo de Pellegrini llega también colocado al tramo final liguero pese a los siete partidos sin conocer la victoria -5 y 2 derrotas-, encaramado en quinta posición con 46 puntos, a dos del Celta después de la derrota por 0-3 de los gallegos ante el Oviedo.

La vuelta del internacional de Rosario, tras dos meses y medio fuera por una lesión en el recto del muslo derecho que sufrió el 22 de enero ante el Paok griego, supone una gran noticia para Pellegrini, quien ha utilizado al '20' bético en 18 partidos en los que ha anotado dos goles y dado otros tantos pases decisivos.

El regreso del internacional argentino se une a los evidentes avances de Isco Alarcón, quien ya toca balón con el grupo tras casi un año en blanco después de un rosario de infortunios, el último de ellos el inaudito sufrido ante el Utrecht holandés con su compañero Sofyan Amrabat.

Fue precisamente Amrabat el primero que volvió, ahora ha sido Lo Celso y a Isco se le espera para lograr los objetivos verdiblancos tras una fase de atonía en la que, pese a todo, el conjunto de Pellegrini ha mantenido sus aspiraciones ligueras de entrar en puestos de Liga de Campeones en el caso de que LaLiga cuente con cinco plazas.

Cauto en sus apreciaciones, Pellegrini siempre ha mantenido que juega con lo que tiene y que el fondo de su plantilla es el que debe dar respuesta a las posibles contingencias que vayan dándose en la temporada en forma de lesiones o sanciones.

No obstante, y también consciente de lo diferencial de algunos de sus efectivos, se congratuló por volver a contar con el rosarino tras "una lesión muy larga" y por aportar "muchísimo, por calidad y claridad: llevaba tres meses y medio sin jugar y hoy entró, nos da pausa, precisión y algo distinto”, destacó. EFE

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