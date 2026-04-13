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Llega la serie 'The Audacity' a AMC+, un drama sobre Silicon Valley y el poder digital

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Madrid, 13 abr (EFE).- La nueva serie 'The Audacity', protagonizada por Billy Magnussen, se estrena en España este lunes en AMC+ con una mirada humana y crítica del ecosistema de Silicon Valley, donde los datos, el poder y la ambición tecnológica traen a la pantalla los debates actuales sobre privacidad e inteligencia artificial.

Creada por Jonathan Glatzer, conocido por su trabajo en proyectos como 'Succession' y 'Better Call Saul', la serie se ambienta en el corazón de Silicon Valley y combina elementos dramáticos y satíricos para retratar a una élite tecnológica, cuya influencia trasciende lo empresarial para alcanzar dimensiones sociales y políticas.

'The Audacity' sigue a Duncan Park, un excéntrico y controvertido consejero delegado especializado en minería de datos, interpretado por Billy Magnussen ('Noche de juegos'), que busca transformar el conocimiento en poder dentro de la industria tecnológica, mientras lidia con sus propios problemas personales.

Para Magnussen, este es el papel más relevante de su trayectoria: "He tenido la afortunada oportunidad de trabajar en esta industria durante 20 años, y hay pocas ocasiones en las que te encuentras con un guion lleno de personajes hermosamente profundos y aterradores como este", confiesa el actor a EFE.

"Es lo que ansiaba en mi búsqueda de crecer como artista", señala el actor sobre el papel, en el que ha tratado de sumergirse para "construir el latido de Duncan" a partir del guion y del lenguaje que Glatzer le propuso.

Además, la idea "está masivamente basada en la realidad", ya que Magnussen se inspiró en figuras reales de Silicon Valley y en estos "titanes de la tecnología" para "extraer pequeñas partes de cada uno de ellos, cosas que me gustan, cosas que odio", explica.

La serie aborda temas como la explotación de datos y la privacidad de los usuarios, cuestiones que estuvieron muy presentes durante el desarrollo del proyecto: "Los datos siempre van a estar ahí, son el petróleo más valioso del sector", asegura el actor como resultado de las conversaciones que mantuvo con los asesores tecnológicos durante la producción.

Él mismo tiene una opinión dividida respecto al uso de las nuevas tecnologías, "un amor-odio" donde identifica que "el problema es que es una herramienta o recurso magnífico que podemos usar", y que sin embargo puede convertirse en una experiencia "intolerable".

"Creo que es una cosa muy buena que pueda estar al otro lado del mundo y hablar con mis familiares, comunicarme con mis seres queridos. Odio que mi identidad pueda ser robada", contrasta el protagonista.

Magnussen mantiene que la serie busca explorar "la humanidad de estas personas y cómo reaccionan cuando hay mucho dinero, poder y avaricia de por medio", y apunta que, pese a la dimensión satírica del proyecto, su interpretación se basó en la honestidad emocional más que en la caricatura.

"Nunca lo interpreté como una broma, pensaba 'estas personas tienen necesidades y deseos reales'", afirma el actor.

En este sentido, Magnussen defiende que la historia no pretende ofrecer respuestas cerradas, sino que los espectadores "odien a estos personajes, que empaticen con ellos, que los amen. Quiero que piensen 'dios, yo habría hecho lo mismo'", concluye. EFE

(Vídeo)

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