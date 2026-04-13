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Libertad provisional para el detenido por una muerte frente a un bar de copas en Barbate

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Cádiz, 13 abr (EFE).- El juzgado de guardia de Barbate (Cádiz) ha acordado este lunes la puesta en libertad provisional del varón detenido por su presunta relación con la muerte de un hombre de 43 años hallado sin vida este fin de semana a las puertas de un local de copas de la localidad gaditana.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, el investigado deberá comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Asimismo, como medidas cautelares, se le ha impuesto la prohibición de salir del territorio nacional y la retirada del pasaporte.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando una patrulla de la Guardia Civil localizó a la víctima inconsciente en el lugar y los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento por una muerte de carácter no natural.

Las primeras hipótesis apuntan a que el fallecimiento podría estar relacionado con una pelea, ya que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con un traumatismo craneoencefálico.

El detenido está siendo investigado inicialmente por presuntos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. EFE

pec/vg/jlg

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