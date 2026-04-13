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Larcamón asegura que Cruz Azul tiene con qué para golear a Los Angeles FC y eliminarlo

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Puebla (México), 13 abr (EFE).- El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul mexicano, aseguró este lunes estar convencido de que su equipo tiene lo necesario para golear mañana a Los Angeles FC y acceder a la semifinal de la Copa de campeones de la Concacaf.

"Nos estamos preparando para la remontada, para clasificarnos a las semifinales y luego está el contexto: la nuestra es una cancha pesada para los rivales, por la gran altitud sobre el mar y por el apoyo de nuestra gente", dijo el estratega en una rueda de prensa.

El martes pasado, en el partido de ida de los cuartos de finales, Los Angeles FC goleó por 3-0 a los azules, campeones defensores, obligados a pasar mañana por encima del cuadro estadounidense para seguir vivo en el campeonato.

"Nuestros argumentos son futbolísticos, confío en nuestra jerarquía; debemos hacer un partido casi perfecto y saldremos por ello", agregó.

Según Larcamón, este martes Cruz Azul debe ser combativo, dominante y desde el primer minuto hacer valer la condición de local en Puebla, con una altitud de 2.135 metros sobre el mar.

Los equipos de la MLS suelen sufrir en México, donde han perdido ventajas amplias. Larcamón sabe eso, pero la diferencia, según comentó, la deberá marcar con buen fútbol.

El cuadro mexicano lleva seis partidos sin ganar, cuatro en la liga y dos en la Concacaf, lo cual no preocupa al entrenador, quien ve la crisis como una oportunidad para hacer ajustes y a partir de mañana darle la vuelta a los resultados.

"La mala racha me ocupa más que me preocupa; es una oportunidad para mejorar. Nos incomoda, pero nos da posibilidad de evolucionar para las instancias decisivas de los torneos", dijo.

Cruz Azul apuesta a retener el título de la Copa de campeones de Concacaf y a ganar el Clausura del fútbol mexicano, en el cual aparece en segundo lugar, un reto difícil porque significa repartir las energías en dos campeonatos.

"La doble competencia lleva al desgaste, sin embargo, nuestro equipo está hambriento, concentrado en revertir la serie y situarnos en la semifinal para seguir apostando a los dos torneos", concluyó. EFE

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