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Lamine Yamal: "Ojalá pueda estar Neymar en el Mundial"

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Madrid, 13 abr (EFE).- Lamine Yamal, extremo internacional español del Barcelona, calificó este lunes a Neymar como su "ídolo", mostró su agradecimiento por lo que "le ha dado al fútbol" y expresó su deseo de que "pueda estar en el Mundial" 2026 con la selección brasileña.

Cuando fue preguntado por las inspiraciones para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, en referencia a la remontada contra el París Saint Germain, el atacante fue interrogado por Neymar.

"Lo he visto muchas veces (ese encuentro), lo vi en directo también. Neymar es un jugador que ha marcado toda mi infancia. Es mi ídolo. Le estaré agradecido por lo que ha dado al fútbol. Siempre nos inspira a todos. Es un jugador que pagas una entrada para verle. Veías el partido sólo por ver sus jugadas. Darle las gracias por lo que ha dado al fútbol y ojala pueda estar en el Mundial", declaró.

EFE

id/ism

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