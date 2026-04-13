La UE ve "esencial" la relación con la OTAN y asegura que el compromiso con Ucrania seguirá siendo "inquebrantable"

El jefe de Unidad Defensa y Preparación en la Secretaría General de la Comisión Europea, Diego de Ojeda, ha reivindicado la relación "esencial" entre la Unión Europea (UE) y la OTAN, a la vez que ha asegurado que el compromiso con Ucrania "va a seguir siendo inquebrantable".

"La cooperación entre la Unión Europea y la OTAN sigue siendo y es, si cabe, todavía más esencial que antes", ha expresado este lunes durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia en Madrid.

En este sentido, ha defendido que la Alianza Atlántica es la "única garante" de la defensa y seguridad europea, remarcando que la Unión Europea "no" es una organización militar ni trata de convertirse en ello, mientras que la OTAN "sí". "Tenemos mucho en juego, en asegurarnos de que la OTAN sigue siendo una garantía sólida", ha advertido.

Ojeda ha aseverado que la OTAN "necesita de muchas cosas que la Unión Europea puede hacer" puesto que "no tiene los medios" para ello. "No tiene capacidad regulatoria, tiene una capacidad muy limitada para habilitar fondos o créditos y apenas tiene competencias civiles", ha explicado.

"Hay toda una serie de cuestiones civiles que refuerzan la capacidad de la OTAN de centrarse en su verdadero cometido, que es en el de asegurar la defensa colectiva", ha señalado, alegando que dicho cometido es "muchísimo más eficaz" si puede contar con las herramientas de la Unión Europea.

Así las cosas, ha indicado que espera que Estados Unidos materialice de forma paulatina su "anunciado repliegue gradual y convencional del continente europeo", frente al "evidente deterioro" de la seguridad internacional.

"Estados Unidos viene manifestando que su compromiso con la seguridad del continente europeo es excesivo y que quiere ir reduciéndolo. Esperemos que paulatinamente y que sólo en términos convencionales", ha trasladado, argumentando que "lo que corresponde" es que Europa y la Unión Europea "puedan suplir esos vacíos que vayan quedando".

COMPROMISO "INQUEBRANTABLE" CON UCRANIA

Por otra parte, ha avisado de que el compromiso con la ayuda a Ucrania, así como con su independencia y su integridad territorial, "es y va a seguir siendo inquebrantable": "Por solidaridad, con un vecino atacado, sin mediar ningún tipo de provocación, pero también por interés propio, porque Ucrania es la primera línea de defensa de la Unión Europea".

"Tenemos mucho que ganar, mucho que aprender de Ucrania, de cómo se ha convertido en el líder de la innovación de la defensa a escala mundial, desafortunadamente", ha expuesto, resaltando que "es el país que más sabe contener los ataques con drones".

Ojeda ha celebrado que para la industria de defensa española esta innovación resulta, a su juicio, "un campo de pruebas inigualable": "Si tienes un buen producto y se lo donas o vendes a Ucrania y ésta lo prueba y funciona, pues te forras". Así las cosas, ha aconsejado a las empresas de España que se vayan a Ucrania y en el proceso de ayudar a la región, se ayuden a sí mismas al mismo tiempo.

INSTRUMENTOS COMO SAFE O EDIP

Finalmente, ha recordado algunos de los instrumentos lanzados por la Comisión Europea en materia de defensa, como el denominado SAFE (por sus siglas en inglés), destinado a impulsar la compra conjunta de equipamiento; o el Programa de la Industria Europea de Defensa (EDIP) con el que la Unión quiere financiar su rearme e impulsar la industria de seguridad.

Todo ello después de que el órgano ejecutivo haya dado luz verde a los préstamos de Francia y República Checa para la adquisición conjunta de material de defensa, dejando el plan de Hungría como el único de un Estado miembro que queda pendiente de revisión.

En concreto, tras la aprobación de una primera y de una segunda oleada de paquetes de financiación, el Ejecutivo comunitario ha aprobado dos planes nacionales de defensa, elevando así a 16 la cifra total de países que han visto avalados sus planes de compra conjunta de productos militares y de defensa.

Los niveles de financiación para cada país se fijaron provisionalmente en septiembre, basándose en los principios de solidaridad y transparencia. Por ejemplo, a España se le han asignado los 1.000 millones que solicitó, situándose así a la cola del reparto, al ser el tercer país con menor asignación de este fondo.

"PAZ Y DEFENSA NO SON INCOMPATIBLES"

Al hilo, ha anunciado que la Unión Europea tiene previsto presentar una nueva estrategia de seguridad a principios de verano --si bien no ha concretado fechas--, que será la primera en tratar a la vez la seguridad interior y la exterior, con el objetivo de que la UE pueda "defender sus valores y sus intereses con independencia de cualquier tipo de presión, amenaza o coerción por parte de un tercer Estado".

Con todo, Ojeda ha apuntado que, en su opinión, "paz y defensa no son en absoluto incompatibles" y ha puesto en valor el papel de la disuasión militar y de la capacidad de producción de las empresas de defensa: "La industria de la defensa europea no está preparada, o no está al nivel que necesitan los Estados miembros de la Unión Europea".

"Cuando tienes un vecino que no solo una vez, sino muchas veces ha invadido a sus vecinos, es decir, un violador reincidente de la soberanía, y no hay policía ni hay tribunales, pues a lo mejor tienes que tener armas en casa para defenderte, y no solo para defenderte, sino para que, por el hecho de tenerlas, desincentives el ataque, es decir, disuasión", ha concluido.