La SEPI niega irregularidades con Air Europa o Plus Ultra e injerencias externas

Madrid, 13 abr (EFE).- La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, ha asegurado que no ha tenido conocimiento de ninguna irregularidad en los expedientes de las ayudas a Air Europa o Plus Ultra y que en ninguno de ellos ha intervenido ninguna persona ajena a los mismos.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI, ha asegurado que no le consta ningún tipo de intervención del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en ninguno de los expedientes y que el empresario Víctor de Aldama no ha estado nunca en contacto con los servicios grupo empresarial público y que no son necesarias figuras de intermediación.

En el caso de Air Europa, Gualda ha asegurado que no se ha detectado ninguna irregularidad tras estudiar el expediente y que la beneficiara de la ayuda -Air Europa, no su matriz Globalia- cumplía los requisitos que marca la ley y que se hizo por razones técnicas.

Además, ha dicho que se pidió un esfuerzo a los accionistas y que Air Europa cumplía con los 13 requisitos de elegibilidad del Fondo de Solvencia y que todas estas empresas que recibieron ayudas estaban auditadas y al día con la Seguridad Social y Hacienda.

"No hemos detectado ninguna irregularidad en estos años, todas cumplían los expedientes, no hemos encontrado ninguna irregularidad", ha insistido en el primer día de comparecencias de la comisión, al tiempo que ha destacado que desde la sociedad están colaborando con la Justicia en todo momento.

Además, ha afirmado que, tras las comprobaciones internas realizadas, no tienen constancia de que haya habido influencia ajena al procedimiento, trato de favor o intervención de alguna persona de fuera en estos expedientes.

Respecto a la ayuda a Plus Ultra, la presidenta de SEPI ha afirmado que se consideró que en 2019 tenía solvencia para volar, que no estaba en crisis sino en el rango de crecimiento y que cumplía el requisito de elegibilidad.

Entiende que la aerolínea, que ha devuelto 12 millones de euros en intereses, está en condiciones de devolver el préstamo y que tiene tiempo para ello.

Durante estos cinco años, ha explicado, ha habido más de 70 auditorías de la Intervención General del Estado al grupo SEPI, auditorías del Tribunal de Cuentas y más de 800 controles internos en los que no se ha detectado ninguna irregularidad en los expedientes.

Y que incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido conocimiento de las ayudas del Fondo de Solvencia por demandas que ha habido de aerolíneas internacionales (Ryanair) y corroboró la legalidad del procedimiento.

GualdaI ha recalcado que no ha pedido la dimisión del vicepresidente, Bartolomé Lora, ya que no tiene ningún motivo para ello, que forma parte de su equipo y habla con él todos los días, así como que no tiene constancia de que Lora haya cometido alguna irregularidad.

Además, ha explicado que cuando llegó a la sociedad cambió el organigrama reforzando los procedimientos de control.

Preguntada por la empresa Mediaciones Martínez y Antxon Alonso, ha aclarado que en la matriz de SEPI no hay constancia de ninguna contratación con estas empresa, al tiempo que ha respaldado la ayuda a Tubos Reunidos. EFE