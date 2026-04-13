La defensa de la familia de Francisca Cadenas pedirá una nueva reconstrucción del caso con los investigados

La defensa de la familia de Francisca Cadenas pedirá "en breve" una nueva reconstrucción de la desaparición de esta mujer en la noche del 9 de mayo de 2027 en la localidad pacense de Hornachos, junto con los dos hermanos investigados por su muerte, que "tienen que querer participar, que esa es otra".

Así lo ha anunciado la abogada defensora, Verónica Guerrero, en rueda de prensa este lunes en Villafranca de los Barros tras la declaración del viudo y los tres hijos de Francisca Cadenas en la mañana de este lunes en el Juzgado de Instrucción de esta localidad pacense.

Guerrero ha destacado que la declaraciones del viudo y de los tres hijos de Francisca Cadenas ante el juez ha sido un momento "muy duro" para ellos, porque han tenido que volver a 2017 cuando desapareció la mujer y recordar esos momentos, por lo que han hecho un "esfuerzo muy grande, pero lo han hecho muy bien".

Según ha desvelado, los cuatro han relatado ante el juez de instrucción "lo que cada uno de manera individual vivió esta noche" de la desaparición, y lo que les supuso desde el punto de vista personal, así como "lo que ha supuesto encontrar esos restos óseos de su madre, las terapias psicológicas, psiquiátricas y todo el proceso de recuperación que están llevando", ha señalado Guerrero.

Para su abogada, "se ve claramente que son declaraciones absolutamente certeras, porque es que los cuatro de manera independiente han declarado lo mismo, cada uno desde su punto de vista", ha dicho.

Una vez concluidas estas declaraciones ante el Juzgado de Instrucción, las próximas están previstas para este viernes, 17 de abril, y el lunes día 20, y serán tanto de vecinos de la zona, y del Guardia Civil que entró la noche de la desaparición en el domicilio de los dos hermanos investigados.

La abogada no ha descartado que a partir de estas declaraciones puedan surgir otras nuevas, ya que "está bien tener cuantos más testimonios que puedan centrar en este momento" en el que Francisca Cadenas salió de su casa, y el recorrido que realizó esa noche hasta que desapareció.

(Habrá ampliación)