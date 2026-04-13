La amnistía por disturbios en un homenaje a los policías del 1-O, a un paso de ser firme

Barcelona, 13 abr (EFE).- La amnistía a tres jóvenes que afrontaban casi cinco años de cárcel por disturbios contra un homenaje del sindicato policial Jusapol a los agentes del 1-O está a un paso de ser firme, una vez las acusaciones no han prestado a tiempo el recurso que anunciaron contra la decisión de concederles la ley del olvido penal.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado 2 de diciembre amnistiar a los tres jóvenes al concluir que la manifestación de Jusapol contra la que protestaron no solo pedía mejoras salariales, como sostenía la acusación, sino que también homenajeaba a los agentes del 1-O.

De esta forma, el Alto Tribunal catalán revocó la decisión de la Audiencia de Barcelona, que el pasado 10 de junio rechazó amnistiar a los tres jóvenes, al considerar que con sus actos no pretendían reivindicar, promover o procurar la independencia.

Los representantes legales de los dos policías agredidos en las protestas anunciaron que interpondrían un recurso contra el Tribunal Supremo para que anulara la amnistía de los tres jóvenes.

Sin embargo, la sala segunda del Supremo ha confirmado, en un decreto, al que ha tenido acceso EFE, que una vez transcurrido el plazo establecido no han formalizado el recurso anunciado, por lo que declara "desierto" el proceso, lo comunicará al TSJC y les impone las costas.

No obstante, la resolución del Supremo se puede recurrir, según detalla el propio escrito judicial.

El TSJC dio la razón a los tres acusados, Adri, de Badalona (Barcelona), Cesc, de Terrassa (Barcelona) y Guim, de Barcelona, representados por el colectivo Alerta Solidària, y concluyó que "no existe duda alguna" de que la manifestación de Jusapol estaba vinculada al referéndum del 1-O, por lo que los hechos son amnistiables.

Los hechos ocurrieron tras una multitudinaria concentración convocada por las asociaciones de Policías Nacionales y Guardias Civiles (Jusapol) en Barcelona el 29 de septiembre de 2018 con el doble objetivo de reivindicar la equiparación salarial y de homenajear a los agentes que actuaron el 1 de octubre de 2017 contra el referéndum independentista.

Una vez finalizada la protesta, cuando los Mossos d'Esquadra que protegieron la concentración se retiraron y varios de los participantes se dirigían al autocar que les esperaba para llevarles a sus destinos, un grupo de personas, entre los que se encontraban los acusados, según la Fiscalía, arremetieron contra ellos y les propinaron patadas, puñetazos y empujones, causándoles lesiones.

Según la Fiscalía, los acusados también insultaron a los participantes en el acto de Jusapol con gritos como "españoles de mierda", "fascistas", "os vamos a matar" y "no vais a salir vivos de aquí".

En un comunicado, la plataforma Alerta Solidària se ha felicitado por poder "cerrar un caso que era la extensión cruel de la violencia sufrida" durante el 1-O de 2017. EFE