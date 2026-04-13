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Justicia lanza una nueva convocatoria de las Becas Seré para opositar a juez o fiscal

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Madrid, 13 abr (EFE).- El Ministerio de Justicia ha lanzado este lunes una nueva convocatoria de las Becas Seré para jueces, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia, que este año beneficiarán a 1.425 opositores y contará con una ayuda anual de 12.600 euros durante cuatro años.

Las ha presentado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en un acto en el que ha reivindicado que ninguna persona renuncie a la idea de opositar por falta de recursos económicos.

En este sentido, ha dicho que el 97 % de quienes ganan una oposición a la administración de Justicia necesita el apoyo económico de su familia y ha recordado que se trata de unas oposiciones duras, a las que los candidatos dedican entre 5 y 6 años de su vida.

"Se trata de una política de Estado, de garantizar la igualdad de oportunidades y que todas las personas, con independencia de la renta de sus familias, tengan el apoyo del Estado para poder opositar a juez a fiscal o abogado del Estado. Estamos hablando de personas que en condiciones normales, ni se plantearían poder opositar", ha subrayado Bolaños.

La inversión de la convocatoria de 2026 alcanza los 17,9 millones de euros, frente a los 15,6 millones de 2025 o los 1,6 millones de la primera convocatoria de 2022, por lo que, desde su puesta en marcha, el programa ha multiplicado por más de diez su presupuesto.

También crece la cuantía individual: de 6.611 euros en 2022 a 12.600 euros en 2026, y aumentan también el número de becas: de 245 en 2022 a 1.425 en 2026.

Las becas incluyen una ayuda económica directa y, para quien lo solicite, un programa de preparación tutorizada por jueces y fiscales en activo, coordinado por el Centro de Estudios Jurídicos.

En 2026 se ha reforzado este programa dirigido a opositores a las Carreras Judicial y Fiscal y pasa de 100 becas en 2025 a 300 en 2026, mientras que la preparación incluye acompañamiento individualizado y sesiones periódicas adaptadas a cada opositor.

La convocatoria de 2025 recibió 2.080 solicitudes, un 34 % más que el año anterior. Andalucía lidera las solicitudes (25,9 %), seguida de Comunidad Valenciana (12,5 %) y Madrid (12,1 %).

El 77,4 % de los solicitantes son mujeres, y la mayoría de aspirantes se sitúa entre los 22 y 25 años, lo que coincide con el final de la etapa universitaria.

Además, en 2025 se apuntaron 126 preparadores. EFE

(vídeo)

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