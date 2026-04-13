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Juan Carlos I volverá este miércoles a Sanxenxo en su primera visita del año a Galicia

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Juan Carlos I tiene previsto llegar este miércoles al municipio pontevedrés de Sanxenxo para participar en las regatas que se disputan el fin de semana, según han detallado fuentes de su entorno consultadas por Europa Press.

Esta será la primera vez que el padre de Felipe VI visite Galicia en lo que va de año, tras cancelar su viaje previsto para marzo y permanecer en Abu Dhabi debido a la situación en Oriente Medio.

Asimismo, este viaje se produce después de que el exjefe del Estado haya recibido este sábado un premio en la Asamblea Nacional francesa por sus memorias, bajo el título 'Reconciliación'.

Juan Carlos I ya está inscrito en la tripulación del 'Bribón' para participar en la regata que tendrá lugar este sábado y domingo en la ría de Pontevedra.

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