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Jordi Fernández se declara contento de la temporada e ilusionado con el futuro de los Nets

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Toronto (Canadá), 12 abr (EFE).- El entrenador español de los Brooklyn Nets declaró este domingo, al termino de la temporada regular de la NBA, que está "muy contento" con el trabajo desarrollado este año y añadió que la situación del equipo es "muy ilusionante", a pesar de que terminó en la antepenúltima posición en la Conferencia Este con 20 victorias y 62 derrotas.

Tras el partido disputado en Toronto, y en el que los Raptors se impusieron por 136-101, Fernández declaró que estaba "orgulloso" de sus jugadores.

"Lo único que tenía que decirles es gracias por todo lo que han hecho esta temporada. La energía ha sido positiva, el trabajo de todos ha mejorado. Sé que hay muchas cosas que la gente no ve, pero este grupo ha hecho un trabajo realmente muy bueno. Ahora se cierra este capítulo y empieza un verano ilusionante", explicó.

"Los jugadores están ilusionados, los entrenadores están ilusionados, la directiva, los propietarios… todos lo están. Tenemos algo especial por delante y simplemente tenemos que ir a por ello", añadió.

Fernández, que este domingo concluyó su segunda temporada como técnico de los Nets, añadió una reflexión personal.

"Estoy personalmente muy contento porque sigo aprendiendo y, sobre todo, aprendo de mis errores. Al fin y al cabo, todos los cometemos, siempre y cuando sean errores honestos, porque intentas hacer lo que es mejor para el equipo", dijo.

"Estoy muy contento porque me siento apoyado por todos los grupos: desde los entrenadores, el cuerpo técnico, la dirección técnica, los propietarios y los jugadores. La verdad es que estamos en una situación única, muy ilusionante. Yo creo que este aprendizaje es para todos, yo el primero. Estos errores y lo que aprendes son parte del camino", concluyó. EFE

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