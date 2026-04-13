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Javier Alberola arbitrará la final de la Copa del Rey

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Madrid, 13 abr (EFE).- El árbitro Javier Alberola Rojas dirigirá el próximo sábado la final de la Copa del Rey en Sevilla entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, en la que el VAR será Jorge Figueroa, según confirmó el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El árbitro manchego, que dirigió el Real Madrid-Girona de la última jornada de Liga, pitará su primera final de la Copa del Rey. Forma parte de la Primera división desde la temporada 2017-2018, en la que ha arbitrado 168 partidos; es internacional desde 2022 y ascendió a la categoría FIRST de UEFA en 2025. EFE

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