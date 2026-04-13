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Irene Paredes: "Pase lo que pase mañana la Euro no nos la devuelven"

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Londres, 13 abr (EFE).- La defensa de la selección española Irene Paredes, no quiso hablar de revancha al enfrentarse a Inglaterra en Wembley porque "pase lo que pase" la Euro, no se la van a devolver.

España e Inglaterra se enfrentarán este martes en Wembley en el tercer partido de la fase de clasificación para el Mundial de 2027.

"Va a ser un gran partido, un partido de los que gusta jugar, en un estadio histórico, contra una selección que nos exige al máximo, con la que nos hemos enfrentado varias veces en los últimos años y contra la que vamos a tener que estar al máximo nivel", dijo Paredes este lunes en la rueda de prensa celebrada de Wembley.

"Nos gusta estar tranquilas, concentradas en lo que tenemos que hacer, porque el resto es envoltorio. Lo que mejor sabemos hacer es jugar. Sabemos los detalles del juego que tenemos que hacer para que vaya bien", aseguró.

Sobre la posible revancha por lo ocurrido en la pasada Eurocopa, cuando Inglaterra se hizo con la victoria, tras vencer en la tanda de penaltis por 3-1, Paredes dijo que lo tienen son ganas de ganar.

"Lo de revancha a veces no tiene mucho sentido, porque pase lo que pase mañana la Euro no nos la devuelven. Tenemos ganas de hacerlo bien y sacar un resultado positivo que nos haga sumar puntos".

Los Inglaterra-España se han convertido en uno de los partidos más repetidos y más importantes de los últimos años en el fútbol. Las españolas ganaron el Mundial, en 2023, y, dos años después, las inglesas conquistaron el título continental.

"Es buenísima señal, hace unos años no nos podríamos ni imaginar estar en estos carteles, es verdad que se está convirtiendo en un clásico del máximo nivel. A la gente le encanta ver estos partidos y a nosotros jugarlos también, sobre todo si sacamos un resultado positivo", apuntó la futbolista del Barcelona. EFE

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