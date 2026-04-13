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Investigador de Kitchen ve "significativos" los SMS que incriminaron a Fernández Díaz

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Madrid, 13 abr (EFE).- El jefe de la investigación del caso Kitchen ha considerado "significativos" los mensajes de SMS que llevaron a la imputación del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y que aportó su número dos Francisco Martínez tras haberlos protocolizado ante notario.

El inspector jefe de Asuntos Internos de la Policía, uno de los primeros testigos en declarar en el juicio del caso Kitchen, ha hecho esta apreciación a preguntas de Jesús Mandri, abogado del exministro, quien se enfrenta, al igual que Martínez, a una petición de la Fiscalía de 15 años de prisión por haber ordenado presuntamente el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia para apoderarse de documentación sensible para el partido.

El letrado ha querido saber si durante la investigación del caso Kitchen se encontraron audios de Fernández Díaz o si en el volcado del teléfono de Martínez fue hallado algún tipo de mensaje que se hubiese intercambiado con el ministro, a lo que el testigo ha respondido que efectivamente no figuraba comunicación con Jorge Fernández Díaz.

"Se ve además que había una relación que se había roto de alguna manera entre ambos y lo que había eran muchas críticas que emitía el señor Martínez hacia Fernández Díaz", ha añadido el inspector jefe.

Ha admitido así que la única prueba contra el exministro son las actas notariales de los mensajes que aportó Martínez, y de nuevo a preguntas del abogado de Fernández Díaz ha reconocido que el que fuera su número dos acudió al notario coincidiendo con una entrevista que dio el exministro en la que aseguraba que no sabía nada de Kitchen y que se estaba "enterando ahora", a raíz de la imputación de su subordinado.

Unas afirmaciones, que en palabras del encargado de la investigación, indignaron a Martínez, según compartió con terceros, y eso parece ser que le llevó a protocolizar esos mensajes.

El propio Martínez, según ha relatado, entregó a los investigadores las actas notariales cuando se practicó el registro de su domicilio, en el que el exsecretario de Estado de Seguridad se mostró "colaborador" y "no puso ningún problema".

Respecto a los mensajes aportados, ha explicado que se consideraron "significativos" en cuanto a que las referencias que hace el exministro sobre el exchófer de Bárcenas, el confidente policial Sergio Ríos, coinciden temporalmente "con la captación real" y lo anotado en las agendas o diarios de Villarejo.

Unas agendas que se intervienen en 2020 y que por tanto no podían haber sido filtradas cuando Martínez acude al notario porque ni siquiera los investigadores "las teníamos todavía", ha apuntado.

Lo mismo en lo que se refiere al mensaje sobre el "volcado exitoso" de los dispositivos en un Vips que cogió el chófer de Bárcenas que reconoció en sede judicial uno de los imputados, el comisario Enrique García Castaño, y que cree aún no podía conocer Martínez.

También ha recordado, a preguntas de la defensa del exministro, que cuando reclamaron a los notarios las actas, uno de ellos, Alberto Vela -que ha sido citado esta semana como testigo- se negaba a entregarlas, y cuando finalmente procedieron al volcado de los sms detectaron que un mensaje había sido borrado.

Resultó que dos días después de que se le comunicara la causa y la obligación de guardar secreto, este notario se puso en contacto con el exnúmero 2 de Interior y Martínez le hizo indicaciones para borrar ciertos mensajes a raíz de que se le requiriera judicialmente el acta al Consejo General del Notariado.

En el careo al que se enfrentaron el exministro y su número dos en la fase de instrucción por sus versiones opuestas sobre esos mensajes, Martínez señaló que lo que le pidió ese día al notario era borrar un chiste verde y comentarios subidos de tono, pero Fernández Díaz incidió en que a lo que se refiere es a borrar un determinado chat porque Vela le pregunta cómo se borra un chat y Martínez "le da instrucciones".EFE

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