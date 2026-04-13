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Imputado un concejal del PSC por un taller que simulaba tirar cócteles molotov a policías

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Barcelona, 13 abr (EFE).- El juzgado de instrucción número 3 de Granollers (Barcelona) ha imputado al tercer teniente de alcalde de la ciudad, Martí Pujadas (PSC), por el polémico taller que, en el marco de la Fiesta Mayor de 2024, simulaba el lanzamiento de cócteles molotov contra un muñeco vestido de policía.

Además de Pujadas, que en el momento de los hechos era concejal de Cultura, la presidenta, el tesorero y el vocal del grupo organizador, los Blaus, deberán declarar ante el juez el próximo 5 de mayo, según ha avanzado este lunes la Cadena Ser y ha podido confirmar EFE.

Fuentes del Ayuntamiento de Granollers han asegurado que el consistorio mantiene la postura de que fue un "acto desafortunado y aislado", como ya expresó la alcaldesa, Alba Barnusell, el día que este se llevó a cabo.

El concejal imputado dará las "explicaciones pertinentes" sobre el caso el día en que está citado para declarar, según las mismas fuentes municipales, que han apelado a atender el modelo de "singularidad y personalidad" que, desde el año 1983, caracteriza a la fiesta local.

El taller, titulado "Técnicas aplicadas a la guerrilla urbana", fue organizado por los Blaucops -un subgrupo de los Blaus- el 27 de agosto de 2024 en la plaza de Can Trullàs de Granollers.

Varios sindicatos policiales presentaron denuncias ante la Fiscalía, que abrió diligencias de investigación, pero las archivó al existir ya un procedimiento judicial en curso a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Granollers, que a su vez archivó provisionalmente la causa.

Hace un año, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación, después de que la Fiscalía recurriera al apreciar indicios de criminalidad por injurias a las fuerzas de seguridad y desórdenes públicos agravados.

Tras la polémica inicial, los Blaus publicaron un comunicado en el que lamentaban "la interpretación" del acto y aseguraban que "en ningún caso" habían querido ofender a los cuerpos de seguridad ni incentivar la violencia. EFE

dic/rq/jdm

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