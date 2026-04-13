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Illa destaca la capacidad de Pau Casals de aglutinar a millones de personas en el mundo

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Tarragona, 13 abr (EFE).- La conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del violonchelista Pau Casals ha comenzado este lunes por la tarde en su pueblo natal, El Vendrell (Tarragona), en un acto en el que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha destacado la capacidad del músico de "aglutinar a millones de personas de países, culturas y religiones de todo el mundo”.

La gala inaugural se ha celebrado en el Auditori del Tívoli y ha contado con las actuaciones musicales del Quartet Gerhard, Òscar Alabau y el Cor Cererols, y con la presencia de autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, o el presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull.

“Casals era capaz de expresar los pensamientos más profundos con las palabras más sencillas. La palabra y la música, dos elementos intrínsecamente humanos, eran sus herramientas para llegar al corazón, el alma y el pensamiento de personas de todo el mundo. Pocas figuras en la historia han tenido esa capacidad”, ha subrayado Illa.

El presidente de la Generalitat ha incidido en que la celebración de los 150 años del nacimiento de Pau Casals tiene detrás a administraciones, grandes instituciones culturales, entidades de diferentes ámbitos, a la sociedad y, “en definitiva, a todo un país”.

“Queremos devolver al maestro todo aquello que nos legó con el talento y la generosidad que mantuvo hasta el último día de su vida”, ha añadido Illa.

Por su parte, Urtasun ha afirmado que Casals es “una de las figuras más universales de la cultura catalana”, y ha apuntado que el violonchelista “no quiso separar nunca la música de la vida y transformó el arte en auténtico compromiso”.

“Casals revolucionó la manera de entender el violonchelo, con una voz más expresiva, más humana, y, al mismo tiempo estaba redefiniendo qué es un artista”, ha apuntado el ministro.

Audiciones con el violoncelo 'Goffriller' de Pau Casals, exposiciones itinerantes, un concierto de la London Philharmonic Orquestra en Madrid o la instalación temporal de una escultura de Jaume Plensa en El Vendrell (Tarragona) son algunos de los más de setenta actos conmemorativos del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals.

Con un presupuesto de alrededor de 1.030.000 euros, también se producirán documentales para acercar su legado musical y humanístico e instituciones como el Palau de la Música, el Auditori o el Gran Teatre del Liceu preparan actividades. EFE

dpj/fl/jlp

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