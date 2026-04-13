George Bennett asume que perderá "mucho tiempo" en la contrarreloj inaugural

La Coruña, 13 abr (EFE).- El neozelandés George Bennett (NSN Cycling Team) no escondió que la jornada inaugural de O Gran Camiño será “un día duro para él” porque no es un contrarrelojista, por eso espera perder “el menor tiempo posible” con los favoritos para la clasificación general.

“Maña seguro que será un día difícil para mí. Sé que voy a perder mucho tiempo, pero luego quedarán cuatro etapas y las últimas dos creo que serán las que marquen la diferencia para la general”, afirmó en rueda de prensa.

El veterano ciclista, excompañero de Tadej Pogačar en el UAE Team Emirates entre 2022 y 2023, dijo que puede perder “hasta dos minutos” con Iván Romeo (Movistar), uno de los máximos favoritos al triunfo en la primera etapa.

“Vamos a ver qué pasa porque si llueve también puede marcar la diferencia e igual consigo reducir ese tiempo”, manifestó George Bennett.

En la misma línea se expresó el noruego Jorgen Nordhagen (Visma – Lease a Bike), una de las mayores promesas del ciclismo europeo.

“Va a ser una crono muy exigente y probablemente también pierda mucho tiempo. Es un día para tener piernas, para ir duro por el perfil”, señaló Nordhagen, quien elogió a Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), la nueva perla del ciclismo francés.

“Lo que está haciendo Seixas es impresionante. Competí con él en júnior entonces ya me di cuenta de su nivel. Es imposible compararlo a estos niveles, con el tiempo lo iremos viendo. Su velocidad nada tiene que ver con la nuestra”, aseguró. EFE

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