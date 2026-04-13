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Feliciano López y los entrenamientos del Bernabéu: "son voluntarios para los jugadores"

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Madrid, 13 abr (EFE).- En la antesala del Abierto de Madrid Masters 1000, que arrancará la próxima semana, el codirector y extenista español, Feliciano López, junto al presidente y consejero delegado del torneo, Gerard Tsobanian, presentaron este lunes las principales novedades del evento de tierra batida y destacaron que los entrenamientos en el Bernabéu "no afectarán al Tennis Garden" y que serán "voluntarios para los jugadores".

El extenista destacó: "Los entrenamientos allí son privados. Pero podrán seguir entrenando en la Caja Mágica. La gente pensaba que no iba a poder verles en la Caja Mágica entrenar, y no es así, sólo que si quieren ir al Bernabéu lo podrán hacer con privacidad. Han salido cosas que no era el relato que queríamos contar", subrayó.

"Nuestro Tennis Garden es algo muy representativo de nuestro torneo, con una entrada normal tienes acceso a todos los partidos y entrenamientos de esa zona. La gente pensaba que le estábamos quitando ese lujo y que los jugadores iban a ir a entrenar al Bernabéu en masa, y no es el caso”, siguió Feliciano en la presentación del acuerdo con Rodilla con el que el torneo también cumplen cinco años de la alianza y con cuya compra de packs de 12, 20 ó 30 sándwiches los aficionados podrán participar en el sorteo de cientos de entradas para el torneo.

El Abierto de Madrid Másters 1000, uno de los eventos obligatorios para la mayoría de los profesionales, estrena esta edición con Garbiñe Muguruza en la codirección, una novedad sobre la que Tsobanian apuntó: "la igualdad no es de moda, sino una necesidad de respetar a los géneros y dar la misma presencia en el torneo, que la tienen. Las tenistas reciben los mismos premios desde 2009 y ahora añadimos a una ex campeona en nuestra presentación".

Otro de los debates más destacados del torneo fue el precio de las entradas y los “palcos vacíos". Sobre ello, Feliciano subrayó: “tienes que atender a todos los públicos. A veces se genera un debate que no está muy ajustado con la realidad de nuestro torneo”.

Por su parte, Gerard Tsobanian dijo: "Es un torneo para todos. Hay producto o cosas que ofrecemos para todos y hay empresas que quieren un palco y necesitan un poco más de nivel porque tienen que invitar a otras personas… En París los palcos también están vacíos".

"Es una fórmula que tiene cada ciudad y cada gran ciudad tiene un gran evento deportivo como Londres o París”, destacó Tsobanina sobre el incremento del interés en el tenis y el atractivo que supone para la ciudad de Madrid el Abierto, aunque tanto como él como Feliciano destacaron la complejidad de convertirlo en un Grand Slam.

A pesar daumento de la popularidad del torneo, no tienen pensando salir de la Caja Mágica. Feliciano habló sobre la ampliación del aforo, en el que la “segunda pista es solo de 2.500 espectadores” y hay “partidos que no” pueden “meter en la pista central” con “jugadores que están entre los 70 mejores del mundo”. Para ello, están desarrollando el proyecto de un “nuevo estadio para acomodar a unas ocho mil personas”.

López afirmó que quiere “ver una final Sinner-Alcaraz” después de que la edición del año pasada ambos no pudieran estar, el italiano por la sanción por dopaje y el español por lesión. Aunque la final no está definida, el extenista subrayó que el primer día del torneo ya están en venta las entradas del año siguiente y que esto está relacionado en la "garantía de ver a los mejores cada día del torneo" y que "la gente cree en el propio evento". EFE

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