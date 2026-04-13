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El viento y el oleaje activan aviso en 10 comunidades, con Baleares y Cataluña en naranja

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Madrid, 13 abr (EFE).- Diez comunidades autónomas continúan este lunes en aviso por fuertes rachas de viento y temporal marítimo, con especial incidencia en el este peninsular, donde Baleares y Cataluña mantienen el nivel naranja (peligro importante), según informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su web.

En Baleares, la isla de Menorca permanece en aviso naranja por fenómenos costeros adversos, con olas de entre cuatro y cinco metros y viento del norte de 50 a 60 km/h (fuerza 7). En Mallorca, el nivel es amarillo (peligro bajo) por viento del norte y nordeste, con intervalos de la misma intensidad y oleaje de hasta tres metros.

En Cataluña, la provincia de Girona está también en aviso naranja por temporal marítimo, con viento del norte y noroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de hasta cuatro metros. Además, se mantiene el aviso amarillo en el Ampurdán por rachas que podrían alcanzar los 90 km/h. En Tarragona, hay nivel naranja por rachas máximas de hasta 90 km/h del noroeste, sobre todo en el extremo sur de la provincia.

La provincia de Lleida tiene nivel amarillo por nevadas en el valle de Arán con espesores de 5 cm en 24 horas en una cota de 1.100 metros.

En el norte peninsular, Cantabria y el País Vasco continúan en aviso amarillo por mar combinada del noroeste, con olas de entre cuatro y cinco metros, aunque la Aemet prevé que estos avisos finalicen sobre las 09:00 hora peninsular.

También se registran avisos amarillos por viento en otras zonas del país, como Almería (Andalucía), Teruel y Zaragoza (Aragón), Albacete (Castilla-La Mancha), Castellón (Comunidad Valenciana), la Región de Murcia y Melilla, donde se esperan rachas máximas en torno a los 70 km/h, con predominio de viento del noroeste.

En Canarias se mantiene el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h de viento del nordeste, que afectarán especialmente a las vertientes sureste de Tenerife, así como a zonas altas y orientadas al sur y oeste de La Gomera, El Hierro, La Palma y Gran Canaria.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE

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