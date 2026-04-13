El Real Madrid ficha al delantero juvenil del Castellón Fran Santamaría

Castellón, 13 abr (EFE).- El CD Castellón y el Real Madrid han acordado el traspaso de Fran Santamaría, futbolista juvenil del equipo castellonense, informó el club de Castalia.

Santamaría jugará la próxima temporada en el club madrileño, tal y como el propio Castellón confirmó: "El jugador abandona la disciplina albinegra tras toda una vida ligada al club de su ciudad", a la vez que confirmó que se alcanzó un acuerdo para su traspaso.

El atacante castellonense tiene 17 años y ha disputado esta temporada 32 partidos, quince en el filial de Segunda RFEF con el que ha marcado 2 goles y diecisiete el juvenil de División de Honor con el que ha logrado 13 tantos.

El propio futbolista escribió una carta en redes sociales. "Llegó el día que nunca habría imaginado" apuntó Santamaría, además de asegurar que: "He disfrutado ocho años del club de mi vida y hoy me despido de mi Castellón. He sido, soy y seré un orellut más. Pam Pam Orellut". EFE

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