El PP ve "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" Begoña Gómez

Madrid, 13 abr (EFE).- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha considerado este lunes "absolutamente increíble" la situación de la "tetraprocesada" mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, después de que el juez Juan Carlos Peinado haya dado por cerrada la instrucción y propuesto juzgarla.

En su auto, Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a la mujer de Pedro Sánchez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Preguntada por la decisión del juez, Ezcurra ha señalado que su partido respeta el trabajo de la justicia.

"Solo cabe decir una cosa y es que la tetraprocesada está en Pekín", ha añadido en referencia al viaje oficial a China del presidente del Gobierno, al que le ha acompañado Gómez.

Se ha preguntado si alguien conoce a algún otro primer ministro que tenga una mujer que haya sido llamada a testificar por, por ejemplo, amaño de contratos públicos desde la sede de la Presidencia del Gobierno.

"Es una situación absolutamente increíble", ha señalado en rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección. EFE

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