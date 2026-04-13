El PP recupera la Presidencia de las Cortes de Castilla y León gracias a un pacto con Vox

Valladolid, 13 abr (EFE).- Un procurador del PP presidirá las Cortes de Castilla y León durante toda la legislatura que arranca mañana tras pactar con Vox un reparto de la Mesa del Legislativo y a expensas del posterior pacto sobre la gobernabilidad de la Comunidad. EFE
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