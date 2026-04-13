El PP espera que el pacto con Vox en Castilla y León allane las negociaciones de Gobiernos

Madrid, 13 abr (EFE).- La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha celebrado este lunes el acuerdo del PP y Vox sobre la Mesa de las Cortes de Castilla y León y ha pedido al partido de Santiago Abascal que sigan facilitando los acuerdos para formar gobierno en esta comunidad, en Extremadura y en Aragón.

"Es un motivo de felicitación para todos nosotros y de satisfacción", ha dicho Ezcurra, sobre el anuncio de que el segoviano Francisco Vázquez, actual secretario autonómico del PP, será elegido mañana presidente de las Cortes gracias a un acuerdo con Vox.

Ezcurra ha dicho que el PP "respeta" el "cambio de postura" de Vox y que ahora sólo espera "que sigan en este trabajo para que estas tres comunidades puedan tener lo que nos han pedido los ciudadanos, que es un gobierno sólido y estable para los próximos cuatro años".

La vicesecretaria no ha querido detallar si esta semana se celebrarán nuevas reuniones en los territorios, como las que hubo en Aragón y Extremadura la semana pasada, ya que se está trabajando "con discreción y con ánimo constructivo".

Las negociaciones, ha insistido, "van por muy buen camino" y se esperan acuerdos "en las próximas semanas", dado que "el plazo acaba".

Fuentes de Génova han detallado que el pasado viernes se logró avanzar bastante en las seis horas de reunión que mantuvieron los equipos negociadores de PP y Vox en Extremadura.

Aunque por el momento no hay una fecha definida, han asegurado, se está más cerca de llegar a un acuerdo en Extremadura (donde se celebraron elecciones el 21 de diciembre) que en Aragón (que las tuvo el 8 de febrero). EFE