El PP confirma que Francisco Vázquez será el presidente de las Cortes de Castilla y León

Valladolid, 13 abr (EFE).- El PP de Castilla y León ha confirmado este lunes que el segoviano Francisco Vázquez, actual secretario autonómico del partido, será elegido mañana presidente de las Cortes a través de su acuerdo con Vox, mientras que la hasta ahora consejera de Industria, Leticia García, pasará a ser la portavoz del Grupo Popular.

Minutos después de anunciar su acuerdo con Vox para el reparto de cargos en la Mesa de las Cortes de Castilla y León, el PP ha detallado igualmente que la hasta ahora consejera de Educación, la soriana Rocío Lucas, será la propuesta para desempeñar la Secretaría Primera del Parlamento autonómico.

La salmantina Rosa Esteban, quien en la anterior legislatura ejerció de secretaria primera de la Mesa, no repetirá y se incorporará a la dirección del Grupo Popular, en la que tres mujeres marcarán la pauta, ya que el PP ha confirmado que también seguirá en esa dirección la palentina Mercedes Cófreces.

Número dos del presidente del PP-CyL, Alfonso Fernández Mañueco, desde que accedió al liderazgo del partido, Vázquez fue reelegido el pasado 15 de marzo como procurador por Segovia, aunque con anterioridad ha desempeñado otras responsabilidades como la de senador y como presidente de la Diputación de Segovia, esta última durante dos legislaturas.

El PP defiende que Vázquez combina "experiencia institucional y capacidad de diálogo", por lo que confía en que pueda propiciar "estabilidad" parlamentaria en la legislatura que arranca.

El hueco dejado en la portavocía del Grupo Popular al no ir en las listas electorales el leonés Ricardo Gavilanes, último en ostentar esta responsabilidad en la anterior legislatura, será cubierto por la zamorana Leticia García, hasta ahora consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta.

El PP ha sostenido que la responsabilidad que asume García es "clave en la coordinación política" del Grupo Parlamentario y ha esgrimido para su nombramiento el desempeño realizado por ella como portavoz adjunta del Grupo Popular y, ya en la Administración, como delegada territorial de la Junta en Zamora y como consejera.

Mañueco encomendó a Leticia García la coordinación del programa electoral con el que el PP concurrió a los comicios del pasado 15 de marzo.

En el caso de la futura secretaria primera de la Mesa de las Cortes, la soriana Rocío Lucas, deja su gestión de siete años al frente de la Consejería de Educación, una de las materias que más ha esgrimido el PP como argumento electoral, con los informes PISA como referencia.

Además, Lucas fue anteriormente directora general y viceconsejera de Función Pública, además de gerente del Servicio Público de Empleo en anteriores legislaturas, mientras que a nivel interno del PP ha sido presidenta del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Castilla y León.EFE