El PP confía en acelerar un pacto con Vox en Aragón, aunque no hay fecha de nueva reunión

Zaragoza, 13 abr (EFE).- La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha manifestado este lunes su confianza en que su partido, el PP, alcance un acuerdo sólido de Gobierno en la comunidad con Vox y en que las negociaciones se aceleren, aunque no hay una fecha fijada para una nueva reunión esta semana.

A pesar de que los plazos apremian, ya que el 3 de mayo es la fecha límite para la investidura como presidente de Aragón de Jorge Azcón, Vaquero ha destacado la importancia del mensaje que ambas formaciones trasladaron ya la semana pasada en su primer encuentro.

PP y Vox se refirieron a un pacto que garantice un gobierno de Aragón sólido, solvente y estable para los próximos años.

"Es la responsabilidad y el compromiso que adquirimos con los aragoneses", ha insistido la vicepresidenta hoy a los medios, dado que PP y Vox suman 40 escaños en el parlamento aragonés -la mayoría absoluta está en 34 diputados- y pueden garantizar uno de los ejecutivos más sólidos de la historia de Aragón.

Ha recordado que en la reunión de la semana pasada los equipos negociadores trataron de acercar posturas en materia de vivienda, fiscalidad, seguridad e inmigración, y aunque ha apuntado que todavía no hay fijado en el calendario un nuevo contacto para los próximos días, el compromiso es avanzar.

En todo caso, ha hecho hincapié en que las dos formaciones conocen que el 3 de mayo es la fecha límite y que eso "sin duda alguna, va a condicionar poder agilizar esos acuerdos", aunque, más que las prisas, ha reiterado que lo importante es la solidez del pacto. EFE