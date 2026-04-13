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El PP asegura que las negociaciones con Vox en autonomías van "por buen camino" y que las perspectivas "son positivas"

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La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha asegurado este lunes que las negociaciones con Vox para llegar a acuerdos de gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León van "por buen camino" y ha añadido que las perspectivas "son positivas".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa al ser preguntada por el estado de esas conversaciones, después de que delegaciones de ambos partidos mantuvieran la semana pasada sendas reuniones para avanzar hacia las investiduras de María Guardiola (Extremadura) y Jorge Azcón (Aragón), el miércoles en Zaragoza y el viernes en Mérida.

Paralelamente, el PP y Vox han cerrado este lunes un acuerdo "definitivo" para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León, de forma que los 'populares' presidirán las Cortes mientras que los de Santiago Abascal dispondrán de la Vicepresidencia primera.

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha afirmado este lunes que van a "intensificar" en los próximos días las reuniones con el PP para cerrar los gobiernos de coalición en Extremadura y Aragón y ha constatado la "buena sintonía" existente con los barones del PP en esas negociaciones.

Ante ese pacto en CyL, Ezcurra ha indicado que hace apenas un mes, el PP "gobernaba en esas tres comunidades, pero no tenía la presidencia de la Mesa". "Hemos pasado de cero a tres presidencias de las Cortes y, por tanto, es un motivo de felicitación para todos nosotros y de satisfacción", ha indicado.

Sobre el cambio de postura de Vox --que dijo que no quería entrar en la Mesa de CyL--, la dirigente del PP ha dicho que lo único que pueden hacer es "respetar que hayan cambiado de opinión". "Y ahora solo esperamos que sigan en este trabajo para que estas tres comunidades puedan tener lo que nos han pedido los ciudadanos, que es un gobierno sólido y estable para los próximos cuatro años", ha apostillado.

"CREO QUE LAS PERSPECTIVAS SON POSITIVAS"

Ante el hecho de que queden menos de tres semanas para que expire el plazo en Extremadura y Aragón o habrá de nuevo elecciones, Ezcurra se ha limitado a decir que van a continuar el camino que llevan, "que es un camino de negociación discreta" y "constructiva", atendiendo al mandato que les han dado los ciudadanos en las urnas y basándose en "un documento programático sólido". "Si me pregunta mi opinión, creo que las perspectivas son positivas", ha agregado.

En cuanto a si habrá nuevas reuniones esta semana como ocurrió la pasada, la vicesecretaria del PP ha rehusado pronunciarse sobre esos contactos alegando que eso no le compete a ella. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha delegado esas conversaciones en el secretario general, Miguel Tellado, y su jefa de gabinete, Marta Varela.

"Como he dicho, van por muy buen camino. Se trabaja con discreción y con ánimo constructivo. Y espero que en las próximas semanas, dado que el plazo acaba, nos vamos a enterar todos de cómo van las cosas", ha zanjado.

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