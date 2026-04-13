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El pederasta del Raval acepta 83 años de prisión por violar y prostituir a menor tutelada

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Barcelona, 13 abr (EFE).- Teófilo L., el electricista acusado de liderar una red de pederastia en el barrio del Raval de Barcelona, ha aceptado una pena de 83 años de prisión por agredir sexualmente de manera reiterada a una menor de 13 años tutelada y por haberla utilizado para la elaboración y distribución de pornografía infantil entre 2020 y 2021.

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado este lunes una vista de conformidad, en la que el acusado ha aceptado una pena de 83 años de cárcel frente a los 107 que pedía la Fiscalía.

La víctima de la red que lideraba el pederasta estaba bajo la custodia de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) y residía en un centro de menores durante el tiempo en el que fue víctima de esta red, por lo que la Generalitat abrió una investigación sobre el caso. EFE

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