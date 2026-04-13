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El mejor cachopo de España 2026 se come en La Cantina de Villalegre (Avilés)

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Madrid, 13 abr (EFE).- El mejor cachopo de España es “muy normalito, de jamón y queso y lleva un secreto de mi abuela”, asegura Pilar Meano, de La Cantina de Villalegre, (Avilés), que este lunes ha ganado el concurso que organiza el Salón Gourmet.

“Es un cachopo sencillo, ni más ni menos, con lo mejor de España”, dice mientras reconoce que el título es “una responsabilidad muy grande, o sea que uff, tela, no me lo creo”.

El cachopo ganador, que se sirve en porciones de un kilo por 40 euros, es uno de los platos estrella en un restaurante que también atesora el título de Mejor Fabada del Mundo 2024, los Mejores Callos de España 2025, La Mejor Fideuá en 2025, y el Mejor Pote Asturiano.

“Tenemos la suerte de tener un producto como es la ternera asturiana, que es maravilloso, que nos facilita mucho trabajo y solo hay que ponerle mucho cariño”, dice.

Lo cierto, es que tras años de innovaciones, Meano volvió a la tradición, al cachopo “convencional”, sólo que además, se acordó de su abuela Tina, que cortaba la leche con vinagre para hacer un queso, con el que decidió hacer una crema de queso para añadírselo a su creación.

La cocinera reconoce que, con esta receta se ha salido “un poquito de la zona de confort, que es la cuchara”, pero le hacía ilusión defender un producto tan tradicional como el cachopo a base de ternera asturiana, jamón de Tineo, un queso de los Oscos y una crema de queso. Y poco más; unas patatinas y unos pimientos y ya”. EFE

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