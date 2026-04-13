Espana agencias

El juicio del caso Kitchen se reanuda con los investigadores de Asuntos Internos

Guardar

Madrid, 13 abr (EFE).- El juicio al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y parte de la cúpula policial del primer Gobierno del PP de Mariano Rajoy se reanuda este lunes en la Audiencia Nacional con la declaración de dos investigadores de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que elaboraron informes que han nutrido la causa.

Tras los frustrados intentos de los acusados de anular el juicio, el tribunal retoma la vista oral con una jornada en la que escuchará los pormenores de la investigación que destapó una presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para hacerse con documentación que guardaba del caso Gürtel que podía comprometer al partido.

Uno de los dos funcionarios citados es inspector jefe de la Unidad de Asuntos Internos y ya ha testificado en otros juicio del caso Tándem, que gira en torno a los negocios del comisario jubilado José Manuel Villarejo y en el que se encuadra el juicio de Kitchen.

Asuntos Internos es la unidad que elaboró los informes policiales del caso. En uno de ellos, por ejemplo, apuntó al Ministerio del Interior, entonces dirigido por Fernández Díaz y con Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad -también acusado-, como el departamento desde el que se habría organizado la operación Kitchen.

El objetivo de esta sería apoderase de los documentos "y sustraerlos a la investigación judicial en curso", actuando "extramuros del procedimiento judicial".

El informe, datado en 2018, apuntaba que, de las conversaciones intervenidas, "se colige" que la operación Kitchen "habría tenido resultado positivo y estaría coordinada por el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, (con conocimiento del "Asturiano" y del "Largo")".

La Fiscalía identificó al "Asturiano" en un escrito como el apelativo con el que Villarejo se referiría al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, del que también aparece el apodo "Barbas" en el sumario, aunque en una de sus declaraciones el acusado Sergio Ríos dijo que el término "asturiano" era como Villarejo se refería al exdirigente del PP Francisco Álvarez Cascos.

Ríos, chófer de la familia Bárcenas y presunto confidente policial en la operación, es otro de los acusados, entre los que también figura el ex número dos de la Policía Eugenio Pino y miembros de la cúpula policial de entonces.

En el escrito donde Anticorrupción pidió la imputación en el caso de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, aludía a informes de Asuntos Internos que reflejaban que Villarejo "podría haber actuado por cuenta directa" del partido, colaborando con éste "a instancias de altos responsables del mismo" con relación a investigaciones policiales o judiciales.

Cospedal fue investigada por la operación Kitchen pero el juez la sacó del caso con la oposición frontal de la Fiscalía. EFE

Últimas Noticias

El juicio a Ábalos se retoma con la expareja de Koldo García y el exdirector de Carreteras

Infobae

Nuggets-Timberwolves y Lakers-Rockets se medirán en el 'playoff' del Oeste

Infobae

Knicks-Hawks y Cavaliers-Raptors, las eliminatorias de primera ronda en el Este

Infobae

Sánchez pide a China que se implique "más" y exija el cese de la guerra de Irán

Sánchez pide a China que se implique "más" y exija el cese de la guerra de Irán

Jordi Fernández se declara contento de la temporada e ilusionado con el futuro de los Nets

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

LOLA te llamará si te van a operar en Getafe: este hospital público contrata a una IA para informar a los pacientes de las condiciones de anestesia

El juicio del ‘caso mascarillas’ avanza hacia su núcleo operativo con la declaración de responsables de Adif, Transportes y el entorno de Aldama

Elecciones en Hungría: los primeros resultados indican una victoria del opositor Magyar y una derrota de Orbán, con el 96% escrutado

Pedro Sánchez celebra la victoria de Péter Magyar en las elecciones de Hungría: “Hoy ganan Europa y los valores europeos”

Pedro Sánchez y Begoña Gómez recorren enclaves históricos de China en el día previo al inicio de la agenda oficial con Xi Jinping

ECONOMÍA

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

En qué comunidades puedes deducirte los gastos del dentista en la declaración de la Renta 2026

Qué pasa si se acaba el combustible para los aviones: billetes más caros, menos oferta de vuelos y cancelaciones selectivas

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino