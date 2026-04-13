Espana agencias

El juez Peinado cierra la instrucción y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

Guardar

EFE

rb/edr

Últimas Noticias

El responsable de la investigación policial sobre 'Kitchen' ratifica que la trama se refería a Rajoy como "El Asturiano"

El responsable de la investigación policial sobre 'Kitchen' ratifica que la trama se refería a Rajoy como "El Asturiano"

Podemos celebra la derrota de Orbán pero avisa que la izquierda no debe alegrarse: Hungría sigue en "ultraderecha"

Podemos celebra la derrota de Orbán pero avisa que la izquierda no debe alegrarse: Hungría sigue en "ultraderecha"

Sonia Bermúdez: "España aún no ha ganado aquí, esperemos que sea mañana"

Infobae

El Celta se desangra en defensa sin Starfelt

Infobae

Declaran culpable al hombre que intentó matar a su compañero de piso en A Coruña asestándole varias puñaladas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El agente a cargo de la investigación de la Kitchen vincula a Mariano Rajoy con los apodos ‘El Barbas’ y ‘El Asturiano’: “Está muy claro”

El papa León XIV asegura que no tiene “miedo a Trump”: “Seguiré hablando contra la guerra”

La Justicia concede la nacionalidad española por residencia a un hombre que no entregó el examen de integración social

El Gobierno rechaza el bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Dentro de esta sinrazón, esto es un paso más”

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

ECONOMÍA

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

Las tres situaciones que más conflictos generan con el horario laboral, según un abogado: “Dos son ilegales”

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “Va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino