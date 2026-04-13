El IBEX 35 cae un 1 %, pero mantiene los 18.000 puntos, ante bloqueo del estrecho de Ormuz

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Madrid, 13 abr (EFE).- El IBEX 35, el principal índice de la Bolsa española, ha perdido este lunes un 0,99 %, aunque mantiene el nivel de los 18.000 puntos, ante el bloqueo del estrecho de Ormuz y tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán de este fin de semana.

El selectivo español ha cedido 180,5 puntos, ese 0,99 %, hasta 18.023,8 puntos, aunque en lo que va de año acumula una subida del 4,14 %.

La bolsa ha arrancado la sesión con retrocesos superiores al punto porcentual, que ha mantenido en la mayor parte de la sesión, pero en el último tramo de la negociación ha reducido las caídas tras el giro al alza de algunos índices de Wall Street.

Por valores, Acciona Energía ha liderado las caídas al ceder el 2,08 %, seguido de Inditex (-2 %) y Aena (-1,94 %), mientras que Mapfre (0,78 %), Unicaja Banco (0,72 %) y Bankinter (0,72 % han sido los valores más alcistas.

De los grandes títulos, Banco Santander ha cedido el 1,58 %; Telefónica, el 1,48 %; Iberdrola, el 1,43 %; y BBVA, el 0,03 %; mientras que Repsol ha sumado el 0,32 %.

Según el analista de XTB, Javier Cabrera, las caídas podrían haber sido mucho más graves dada la situación, por lo que "en general los inversores están teniendo una actitud positiva hacia los acontecimientos actuales".

El IBEX 35 ha liderado las caídas en Europa, donde se han impuesto los retrocesos. París se ha dejado el 0,29 %; Fráncfort, el 0,26 %; Milán, el 0,17 % y Londres, el 0,17 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, ha perdido el 0,36 %.

En Estados Unidos, Wall Street ha abierto con caídas pero al cierre de las bolsas europeas tanto el SP & 500 como el Nasdaq 100 cotizaban con avances.

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos desde este lunes ha disparado el precio del petróleo. El brent, de referencia en Europa, sube más del 6 %, hasta los 101,3 dólares, y el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés), el 5,36 %, hasta los 101,75 dólares.

También repunta el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, también sube más del 6 %, hasta los 46,51 euros el megavatio hora (MWh).

En Asia se han impuesto las caídas. El Hang Seng de Hong Kong ha perdido el 0,9 %; el Nikkei de Tokio, el 0,74 % y la Bolsa de Shanghái ha terminado casi plana.

En las divisas, el euro cotiza a la baja pero mantiene los 1,17 dólares.

El precio del oro cae el 0,95 %, hasta los 4.704 dólares la onza, mientras que la plata cede el 2,65 %, hasta los 73,86 dólares.

El bitcóin suma el 0,56 % y cotiza en los 71.760 dólares.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años sube al 3,549 %. EFE

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