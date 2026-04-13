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El IBEX 35 baja el 1,20 % tras la apertura y pierde los 18.000 puntos

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Madrid, 13 abr (EFE).- El principal selectivo español, el IBEX 35, baja el 1,20 % tras la apertura de este lunes y pierde los 18.000 puntos, después de que hayan fracasado las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, y el presidente estadounidense, Donal Trump, haya amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz.

Tras la apertura, el IBEX 35 se deja ese 1,20 %, hasta los 17.984,7 puntos. Con esta caída, las ganancias acumuladas en el año se reducen al 3,92 %.

El anuncio de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz desde este mismo lunes (desde las 16 hora española), provoca un fuerte alza en el precio del crudo. El brent se dispara el 6,64 %, hasta los 101,52 dólares, y el petróleo de Texas (WTI, por su siglas en inglés), el 6,82 %, hasta los 103,16 dólares.

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, también sube el 8,60 %, hasta los 47,66 euros el megavatio hora (MWh).

Justo este lunes, la OPEP publica su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo, el primero en incluir estimaciones sobre el impacto que ha tenido en los suministros de crudo la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Al igual que la Bolsa española, y mientras el euro se cambia a 1,169 dólares, el resto de Europa también ha arrancado la semana en negativo: Fráncfort cede el 1,25 %; París, el 0,99 %; Milán, el 0,88 %; y Londres, el 0,59 %.

Y ello, después de que en Asia se hayan impuesto las pérdidas casi de forma generalizada: la Bolsa de Shanghái ha terminado casi plana, mientras que el Nikkei de Tokio se ha dejado el 0,74 %. El Hang Seng de Hong Kong baja el 1,21 %.

Los futuros sobre los principales indicadores de Wall Street también adelantan una jornada en rojo, después de que Trump anunciara que Estados Unidos bloqueará desde este lunes el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de paz con Irán de este fin de semana.

Los expertos de XTB explican que esta medida, probablemente agravará la escasez mundial de petróleo y combustible y añadirá fuertes focos de tensión en las bolsas. EFE

(foto)(vídeo)

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