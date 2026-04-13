El foro progresista de Barcelona reunirá a más de cien partidos y más de 3.000 personas

Madrid, 13 abr (EFE).- El foro progresista Global Progressive Mobilisation de este viernes y sábado en Barcelona reunirá a más de cien partidos de todo el mundo y a más de 3.000 personas para defender los derechos humanos, la igualdad y la paz, y subrayar que hay una alternativa a las políticas conservadoras.

Fuentes de la organización del evento, promovido por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, han informado este lunes de que el foro será uno de los mayores eventos de la socialdemocracia en este siglo y empezó a fraguarse tras las últimas elecciones europeas donde los bloques de ultraderecha lograron una subida de 22 escaños.

Fue una idea original del jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del presidente del Partido de los Socialistas Europeos (PES), Stefan Löfven, y a la que se unió la Alianza Progresista.

El objetivo del foro, que contará con más de cien actividades entre talleres, conversaciones y una cena de trabajo, es plantear una forma de trabajar de manera conjunta entre estas formaciones para aportar soluciones progresistas a los grandes problemas de la humanidad.

Y contraponer esa agenda con la que plantean la derecha y la ultraderecha en el mundo, poniendo en el centro la igualdad de oportunidades, la democracia, la justicia social, las políticas verdes, el feminismo o la paz.

Todo ello reivindicando la esperanza como motor de cambio para poder ofrecer certidumbre en el futuro y un proyecto de vida mejor porque, según las fuentes, nada que valga la pena se puede levantar desde el odio o la resignación.

Al evento acudirán más de 3.000 personas procedentes de partidos políticos o sindicatos nacionales e internacionales, así como líderes como Sánchez, el presidente de Brasil, Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; o de México, Claudia Sheinbaum, una visita que valora especialmente la organización.

También estará el mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el exmandatario chileno Gabriel Boric si el Congreso de su país le concede el permiso necesario para participar.

A su vez, participarán al menos ocho ministros españoles y 40 alcaldes de todo el mundo, otras figuras internacionales, académicos, activistas, creadores de contenido o personas influyentes como la premio Nobel de la paz María Ressa.

Asimismo, se espera la intervención de manera telemática de múltiples políticos, entre ellos de partidos progresistas de Israel, y presencialmente habrá una delegación de Palestina, con el ex primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh.

Intervendrá de manera telemática el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y se está estudiando la posibilidad de que pueda estar presente la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quien en ese caso acompañaría a varios senadores estadounidenses que ya han confirmado su presencia en Barcelona.

Las conclusiones serán compartidas en la sesión plenaria del sábado -que será retransmitida en directo y que cerrarán Sánchez y Lula da Silva- y formarán parte de una declaración final basada en cuatro ejes de acciones.

Los ejes, según han informado las fuentes de la organización, son democracia, igualdad, medio ambiente e inteligencia artificial y transformación digital.

Para dar seguimiento al cumplimiento de estas acciones, los partidos harán un seguimiento exhaustivo ya que, según apunta la organización, este foro no es un evento puntual sino el inicio de un esfuerzo político que necesita continuidad.

Así, este es un primer encuentro, pero la organización asegura que habrá otros en el futuro porque la movilización progresista, añaden, debe ser permanente. EFE