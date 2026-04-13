El CIS apunta que el PSOE sería el partido más votado en Castilla y León en unas generales

Valladolid, 13 abr (EFE).- El PSOE sería el partido más votado en Castilla y León si hoy se celebraran elecciones generales con un 30,1 por ciento de los votos, seguido del PP, con el 23 por ciento, según el barómetro postelectoral de los comicios en la comunidad del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este lunes.

El estudio, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril mediante 2.000 entrevistas, señala que el 10,9 por ciento de los encuestados asegura que votaría a Vox y el 3,8 por ciento a Sumar.

El partido Se Acabó La Fiesta (SALF) sería la quinta opción preferida entre los ciudadanos de la comunidad, con un 1,3 por ciento, mientras que Podemos solo es citado por un 0,9 por ciento de los encuestados.

Un 14,2 por ciento de los ciudadanos asegura que aún no tiene decidido su voto para unas hipotéticas elecciones generales. EFE