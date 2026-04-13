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El Bolívar recibe al Deportivo La Guaira en la altitud de La Paz por Copa Libertadores

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La Paz, 13 abr (EFE).- El Bolívar boliviano buscará ese martes hacer respetar su condición de local en la altitud de La Paz cuando reciba al Deportivo La Guaira en partido correspondiente al Grupo C de la Copa Libertadores de América, liderado por el Independiente Rivadavia.

El conjunto celeste, dirigido por el argentino Flavio Robatto, recibirá al equipo venezolano a las 20.00 hora local (00.00 GMT del miércoles) en el estadio Hernando Siles, situado a 3.600 metros sobre el nivel mar.

El Deportivo La Guaira, al mando del también argentino Héctor Pablo Bidoglio, arribará este lunes a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situada en el este del país, a 400 metros de altitud, donde pernoctará para viajar mañana, martes, a La Paz horas antes del partido con el propósito de aminorar los efectos de la altitud.

El elenco de Robatto perdió la semana pasada en su visita al Independiente Rivadavia por la mínima diferencia, quedando en la cuarta posición del Grupo C, mientras que La Guaira y el Fluminense empataron en Venezuela sin apertura de marcador.

En la liga nacional, el Bolívar consiguió el sábado su segunda victoria consecutiva al imponerse al club ABB por 0-2 con goles del uruguayo Martín Cauteruccio.

El equipo boliviano, que marcha de líder en el campeonato, celebró el domingo pasado 101 años de vida.

Para el duelo de este martes, la preocupación de Robatto es la lastimadura del centrocampista argentino boliviano Patricio Rodríguez, que tuvo que salir de la cancha tras jugar 20 minutos ante ABB.

De su parte, en la Liga venezolana, La Guaira venció el viernes a domicilio por 2-3 al Deportivo Táchira, con tantos de Nelson Hernández, Alexis Rodríguez y José Alí Meza.

Con su victoria, la Guaira lidera las posiciones de campeonato nacional y ha conseguido su boleto a la fase final del torneo Apertura.

A media semana, La Guaira cedió un empate 0-0 en casa ante el Fluminense en la primera jornada de la fase de grupos de la Libertadores.

Bidoglio, que conoce el fútbol boliviano al haber sido entrenador de la sub-23 en 2019, también se plantea sumar puntos en La Paz.

El entrenador dijo que el punto conseguido ante el conjunto brasileño tendrá sentido si también logran sumar en su visita a La Paz, aunque, reconoció, que la Academia tiene buenos jugadores y se hace fuerte jugando de local en la altitud. EFE

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