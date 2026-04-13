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El Athletic no apaga las alarmas y enciende a San Mamés

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Bilbao, 13 abr (EFE).- La derrota encajada por el Athletic Club en San Mamés frente al Villarreal mantiene encendida la alarma en cuanto a juego y resultados desde hace ya varios meses en el vestuario rojiblanco y ha soliviantado además a una buena parte de la afición, que expresó con claridad su descontento con el rendimiento del equipo.

La pitada dedicada a los futbolistas al descanso, no clamorosa pero sí notable, castigó el 0-2 tras un error garrafal de Iñigo Lekue tan solo unos instantes antes, pero sobre todo reflejó el hartazgo de unos seguidores a los que, como al propio equipo, se les está haciendo eterna la temporada.

En un par de ocasiones, desde la grada de animación se lanzó el grito de "Athletic, échale huevos", ya escuchado otras veces recientemente, reclamando a los futbolistas una actitud que, precisamente, quizá sea de lo poco rescatable de la tropa de Ernesto Valverde, nada sospechosa de no vaciarse en cada partido.

El problema no es de sudor, sino de juego. Las constantes lesiones y la alarmante baja forma de sus futbolistas más determinantes explican en parte la inusual fragilidad de un Athletic que, si por algo se ha caracterizado en los últimos años, es por su solidez.

Los rojiblancos han perdido prácticamente la mitad de los partidos que han disputado esta temporada (22 de 45), encadenan 16 jornadas recibiendo al menos un gol -21 partidos entre todas las competiciones- y solo los colistas, Oviedo y Levante, presentan una peor diferencia de goles.

Ni una buena actuación en la Liga de Campeones, con opciones de alcanzar el 'playoff' prácticamente hasta el último minuto de la jornada final, ni alcanzar las semifinales de Copa, en las que se vio netamente superado por la Real Sociedad, han aplacado los ánimos de una afición que se mueve entre el enojo y la resignación.

Otro dato destacable que dejó la visita del Villarreal fue el de la asistencia. Las 42.981 personas que acudieron al estadio bilbaíno suponen la segunda peor entrada de las tres últimas temporadas, en un total de 70 partidos entre los que solo registró menos público (42.881) la visita del Cádiz en septiembre de 2023, un encuentro programado un sábado a las 14.00 horas.

"El ambiente tampoco ha sido muy bueno en el campo. En el fútbol siempre pasa lo mismo: tienes que ganar. Si no ganas, a la gente no le gusta, aquí y en todas partes. Cada público siempre piensa que es diferente, pero en el fondo es igual. Hay que ganar", asumió Valverde tras el partido.

Un Valverde que encara sus últimos partidos al frente del Athletic en el momento más delicado de sus diez años en el banquillo de San Mamés y al que le quedan siete encuentros por delante para tratar de enderezar una temporada que prometía ser ilusionante, pero que se fue torciendo hasta alcanzar una deriva muy preocupante.

Con el descenso a seis puntos y todavía a cuatro de alcanzar la cifra de 42 fijada por el presidente Jon Uriarte a comienzos de febrero -que supuestamente alejaría definitivamente cualquier fantasma-, lo cierto es que la tabla dice que Europa sigue al alcance de los rojiblancos.

Otra cosa es que sea un objetivo realista para un Athletic al que le urge una reacción en su próxima cita, que será además de nuevo en San Mamés: un partido clave frente a Osasuna dentro de nueve días que medirá la capacidad de respuesta de un equipo obligado a reaccionar no solo con carácter, sino, sobre todo, con fútbol. EFE

ibn/jmv/og

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