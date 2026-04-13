El anciano fallecido en un incendio en Murcia y su mujer tenían problemas de movilidad

Murcia, 13 abr (EFE).- Yarelis, cuidadora de los dos ancianos afectados por el incendio registrado de madrugada en la pedanía murciana de La Arboleja, ha explicado a EFE que ambos presentaban problemas de movilidad y que el hombre fallecido, Antonio, necesitaba oxígeno de forma habitual debido a sus problemas respiratorios.

La mujer, de 85 años, continúa ingresada tras resultar afectada por inhalación de humo en el incendio en el que perdió la vida el varón de 88 años.

La cuidadora ha señalado que Antonio era pintor y una persona muy conocida en la pedanía, además de “muy buena persona”, y ha lamentado lo ocurrido en la vivienda en la que residían ambos.

Según su testimonio, las dificultades de movilidad de los dos residentes habrían complicado la posibilidad de evacuar el inmueble durante el incendio, declarado a primera hora de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron varias llamadas alertando de las llamas.

Yarelis ha insistido en que el estado de salud previo de ambos era delicado, especialmente el del hombre, que requería el uso continuado de oxígeno por una enfermedad respiratoria.

Bomberos y sanitarios lograron acceder al interior de la vivienda, pero solo pudieron estabilizar a la mujer, que fue trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para recibir atención médica especializada. EFE

(Foto) (Vídeo)